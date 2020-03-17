Por coronavírus, voos são cancelados no Aeroporto de Vitória

Fachada do Aeroporto de Vitória: cancelamento de voos por causa do coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao menos sete voos com partida ou chegada no Aeroporto de Vitória foram cancelados nesta terça-feira (17). Em função da queda na demanda por conta da crise do coronavírus , as companhias aéreas Azul, Gol e Latam cancelaram rotas que ligam a Capital do Espírito Santo ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte.

Foram cancelados os seguintes voos no Aeroporto de Vitória nesta terça:

Gol 2153: Vitória - Galeão (RJ) / 6h30

Azul 2525: Vitória - Confins (MG) / 9h40

Latam 3187: Vitória - Santos Dumont (RJ) / 10h



Azul 4442: Vitória - Confins (MG) / 13h05

Azul 4218: Confins (MG) - Vitória / 14h35

Gol 2160: Galeão (RJ) - Vitória / 18h45

Gol 2161: Vitória - Galeão (RJ) / 19h15

Até segunda (16), não havia nenhuma previsão de cancelamentos de voos para o Eurico de Aguiar Salles. Porém, segundo as companhias, as suspensões devem ser avaliadas diariamente, de acordo com a demanda. Ou seja, a tendência é que o número de cancelamentos no terminal capixaba cresça nos próximos dias.

O QUE FAZER EM CASO DE CANCELAMENTO DE VOO POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

Cada companhia tem adotado regras específicas para remarcação de bilhetes e reembolso. A Azul informou que clientes com voos domésticos previstos para data de até 30 de setembro de 2020 poderão alterar ou cancelar seu voo sem taxas. No caso de cancelamento, o valor pago ficará como crédito na companhia para compras futuras de até 1 ano.

A Gol permitirá, para clientes com voos nacionais e internacionais marcados para até 14 de maio, o cancelamento com crédito ou com reembolso sem taxa a depender da tarifa escolhida. Quem preferir poderá remarcar a viagem para qualquer período dentro de 330 dias, a contar da data da compra. A taxa de remarcação não será cobrada.