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Aeroporto de Vitória ganha prêmio e é eleito um dos 4 melhores do país

O prêmio 'Aeroportos + Brasil' teve como principais vencedores os terminais de Brasília/DF, Campinas/SP e Curitiba/PR, além do capixaba. Azul ganhou como melhor companhia aérea

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:21
Fachada do Aeroporto Internacional de Vitória, um dos 4 melhores do Brasil em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
Aeroporto de Vitória foi considerado um dos quatro melhores terminais aeroportuários do país em 2019 em premiação realizada nesta terça-feira (3) pelo Ministério da Infraestrutura, em Brasília. O prêmio "Aeroportos + Brasil" teve como principais vencedores os terminais de de Brasília/DF, Campinas/SP e Curitiba/PR, além do capixaba.
Os melhores aeroportos do país foram definidos com base nos resultados consolidados da Pesquisa de Satisfação do Passageiro, ao longo de 2019, divididos em três categorias: até 5 milhões passageiros ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões.
O Eurico de Aguiar Salles recebeu o prêmio na categoria até 5 milhões de passageiros por ano. Como até o dia 1º de janeiro de 2020 o terminal era operado pela Infraero (passando a ser gerido pela Aeroportos Sudeste do Brasil só em 02/01), o trófeu foi entregue à Infraero.

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O resultado geral de 2019 colocou o Aeroporto de Vitória à frente de outros sete terminais do mesmo porte: Maceió, Manaus, Goiânia, Belém, Cuiabá, Florianópolis e Natal.
Nesta edição do prêmio, houve empate entre Campinas e Curitiba na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros. Já Brasília, que teve o primeiro lugar na categoria acima de 15 milhões de passageiros ano.
Para o ministro Tarcísio de Freitas, a melhoria dos serviços aos usuários é perceptível nos aeroportos brasileiros. A gente percebe o acerto do programa de concessões, que mexeu também com a Infraero, que melhorou sua gestão e concorre hoje de igual para igual com aeroportos concedidos, disse.

COMPANHIAS AÉREAS

Já na parte da premiação voltada para as companhias aéreas, a Azul Linhas Aéreas venceu, pelo segundo ano consecutivo, as duas categorias: o check-in mais eficiente e a restituição de bagagem mais eficiente.  
Freitas lembrou que 2019 foi um ano difícil para a aviação civil com a quebra da Avianca no Brasil e a crise dos 737-Max. Apesar disso, o preço das passagens aéreas vem caindo. Estamos começando a equilibrar oferta e demanda, temos um mercado resiliente, forte, afirmou o ministro.
Estamos na direção correta com as concessões, na questão regulatória, enfrentando o custo do querosene da aviação, fazendo investimentos para o crescimento da aviação regional. Temos uma engrenagem muito bem azeitada trabalhando em prol da aviação civil, que tem tudo para crescer. Esse serviço vai ser cada vez mais universalizado.

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