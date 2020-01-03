Voo internacional é desafio, diz empresa responsável pelo Aeroporto de Vitória

Saguão do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"Esse é um desafio", disse o CEO da ASeB, Matthias Pöeter. A missão realmente não é nada fácil. Até porque a subsidiária da empresa suíça Zurich Aiport não tem como decidir sozinha pela abertura de rotas. Isso depende exclusivamente do interesse das companhias aéreas e, para os voos de fato decolarem, é avaliado um item central: demanda.

"Nós acreditamos francamente que precisamos de voos internacionais para Vitória e vamos fazer o máximo possível para que aconteça, mas ao final é uma questão de demanda. Os capixaba precisa querer voar para Buenos Aires e outros lugares no mundo para que esses voos aconteçam. Só colocar esses voos e ninguém voar não é sustentável".

Espírito Santo deve receber seu primeiro voo de passageiros direto para o exterior ainda em 2020, numa rota semanal para Buenos Aires que será operada pela Gol. Tirar o projeto do chão, porém, não tem sido fácil.

Matthias Poter, CEO da ASeB, subsidiária da Zurich Crédito: Vitor Jubini

VOOS DOMÉSTICOS DEVEM SER AMPLIADOS