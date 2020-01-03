Voo internacional é desafio, diz empresa responsável pelo Aeroporto de Vitória

O início da gestão da iniciativa privada à frente do Aeroporto de Vitória está cercado de promessas. Da prestação de serviços e estrutura com "padrão suíço" à comercialização das áreas externas do terminal, a maior expectativa dos capixabas para a administração da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) é a criação de novos voos, sobretudo para o exterior.
"Esse é um desafio", disse o CEO da ASeB, Matthias Pöeter. A missão realmente não é nada fácil. Até porque a subsidiária da empresa suíça Zurich Aiport não tem como decidir sozinha pela abertura de rotas. Isso depende exclusivamente do interesse das companhias aéreas e, para os voos de fato decolarem, é avaliado um item central: demanda.
"Nós acreditamos francamente que precisamos de voos internacionais para Vitória e vamos fazer o máximo possível para que aconteça, mas ao final é uma questão de demanda. Os capixaba precisa querer voar para Buenos Aires e outros lugares no mundo para que esses voos aconteçam. Só colocar esses voos e ninguém voar não é sustentável".
O Espírito Santo deve receber seu primeiro voo de passageiros direto para o exterior ainda em 2020, numa rota semanal para Buenos Aires que será operada pela Gol. Tirar o projeto do chão, porém, não tem sido fácil.
A novidade foi divulgada em 2018, mas foi sendo adiada por vários motivos: primeiro o aeroporto precisava adequar sua estrutura; depois precisava a homologação da Anac, que saiu em novembro; e agora são necessários trâmites da própria companhia para viabilizar o voo.
VOOS DOMÉSTICOS DEVEM SER AMPLIADOS
Se a operação internacional é desafiadora, a doméstica parece ser mais promissora. O executivo da ASeB disse nesta sexta-feira (3) durante o evento que selou a troca do comando do aeroporto, que a empresa vai começar a partir de agora os diálogos com as companhias aéreas, mas que já tem percebido uma confiança maior dessas operadoras.
A expectativa é que novas rotas domésticas sejam lançadas em breve, mediante a demanda, a partir desse reforço na negociação. No segundo semestre de 2019, Latam e Azul já haviam anunciado novos voos diários para Santos Dumont (RJ) e sazonais durante o verão para Porto Seguro, respectivamente.