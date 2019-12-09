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Quiz | Aviação capixaba

Teste: você sabe onde ficam os 11 aeroportos do Espírito Santo?

A Gazeta descobriu que o Estado tem vários aeroportos e aeródromos registrados. Prove seus conhecimentos e descubra em que cidades eles ficam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 11:23

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 11:23

Pode acreditar. O Espírito Santo tem nada mais, nada menos que 11 aeroportos. Sim, esse número também impressionou a gente e, a primeira pergunta que veio na cabeça foi: onde eles ficam? A gente foi atrás dessa resposta.
São sete aeroportos públicos registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e outros quatro aeródromos privados, pertencentes a empresas ou localizados em fazendas. E aí? Você pelo menos chuta em que cidades esses aeroportos ficam? Faça o nosso teste e veja se você sabe tudo sobre a aviação capixaba. Depois, confira abaixo a reportagem que mostra as curiosidades e as operações que são feitas nesses 11 aeroportos.

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As curiosidades e as operações que são feitas nos 11 aeroportos do ES

Nova Venécia briga para ter o 12º aeroporto do Espírito Santo

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