Teste: você sabe onde ficam os 11 aeroportos do Espírito Santo?

Pode acreditar. O Espírito Santo tem nada mais, nada menos que 11 aeroportos. Sim, esse número também impressionou a gente e, a primeira pergunta que veio na cabeça foi: onde eles ficam? A gente foi atrás dessa resposta.
São sete aeroportos públicos registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e outros quatro aeródromos privados, pertencentes a empresas ou localizados em fazendas. E aí? Você pelo menos chuta em que cidades esses aeroportos ficam? Faça o nosso teste e veja se você sabe tudo sobre a aviação capixaba. Depois, confira abaixo a reportagem que mostra as curiosidades e as operações que são feitas nesses 11 aeroportos.