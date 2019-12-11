Nova Venécia briga para ter o 12º aeroporto do Espírito Santo

Não bastasse os 11 aeroportos e aeródromos existentes no Espírito Santo que são autorizados a operar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Estado pode ganhar em breve seu 12º aeroporto, em Nova Venécia, no Norte capixaba. Parte da estrutura já existe até, mas falta homologação.
Trata-se de um pleito da Prefeitura de Nova Venécia junto a Anac e ao Comando da Aeronáutica para homologação do aeródromo público municipal Celestino José de Lima, que até já possui uma pista de pousos e decolagens, mas em estado precário.
Segundo a prefeitura, um primeiro sinal positivo já foi emitido no ano passado com a aprovação e autorização, pela Anac e Ministério da Defesa, para se avançar com o projeto. "O próximo passo é a alocação de recursos junto ao governo federal para que a obra seja licitada. O quarto e último passo é a execução da obra", informou.
O projeto prevê reformas na pista na área de pouso e decolagem, implantação do sistema de balizamento noturno, obras de drenagem, pátio de estacionamento para aeronaves, urbanização, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, entre outras adequações.
VEJA ONDE ESTÃO OS 11 AEROPORTOS DO ESPÍRITO SANTO
Com as adaptações, a ideia é que o município passe a receber operações diurna e noturna de aeronaves de pequeno e médio porte. A obra está estimada em R$ 4 milhões. A cidade espera firmar um convênio com a União para conseguir os recursos para o terminal que vai atender a aviação executiva.
É um projeto de valor alto, mas o retorno será imensamente maior para o município. Estamos buscando parceria com o governo federal que já sinalizou que tem uma deficiência muito grande quando se fala em aeroportos credenciados. Com isso somos, de certa forma, favorecidos já que estamos à frente nessa questão, disse o prefeito Lubiana Barrigueira.