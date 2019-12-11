Nova Venécia briga para ter o 12º aeroporto do Espírito Santo

Projeto da fachada de aeroporto em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Nova Venécia

Trata-se de um pleito da Prefeitura de Nova Venécia junto a Anac e ao Comando da Aeronáutica para homologação do aeródromo público municipal Celestino José de Lima, que até já possui uma pista de pousos e decolagens, mas em estado precário.

Segundo a prefeitura, um primeiro sinal positivo já foi emitido no ano passado com a aprovação e autorização, pela Anac e Ministério da Defesa, para se avançar com o projeto. "O próximo passo é a alocação de recursos junto ao governo federal para que a obra seja licitada. O quarto e último passo é a execução da obra", informou.

O projeto prevê reformas na pista na área de pouso e decolagem, implantação do sistema de balizamento noturno, obras de drenagem, pátio de estacionamento para aeronaves, urbanização, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, entre outras adequações.

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Com as adaptações, a ideia é que o município passe a receber operações diurna e noturna de aeronaves de pequeno e médio porte. A obra está estimada em R$ 4 milhões. A cidade espera firmar um convênio com a União para conseguir os recursos para o terminal que vai atender a aviação executiva.