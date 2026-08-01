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Coluna Leonel Ximenes

Associação militar do ES faz 50 anos e promove corrida para 3 mil

Percurso terá 10,5 quilômetros e vai homenagear o Dia do Soldado

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 ago 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A Corrida do Soldado Aspra-ES é aberta ao público em geral: a prova recebe civis e militares, corredores iniciantes e experientes
A Corrida do Soldado Aspra-ES é aberta ao público em geral: a prova recebe civis e militares, corredores iniciantes e experientes Aspra-ES/Divulgaçõ


Estão abertas as inscrições para a tradicional Corrida do Soldado Aspra-ES, que será realizada no dia 16 de agosto, em Vitória, com percurso de 10,5 quilômetros. E este ano será uma edição especial, em celebração aos 50 anos da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo .


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Realizada em homenagem ao Dia do Soldado e aos militares que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, a Missão 09 - o nome da prova - tem a expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes. Aberta ao público em geral, a prova recebe civis e militares, corredores iniciantes e experientes.


A Corrida do Soldado contará com premiação nas categorias Associados Aspra, Geral e Pessoa com Deficiência (PCD), contemplando com troféus e medalhas os cinco primeiros colocados, tanto no feminino quanto no masculino. Também serão premiados os três primeiros colocados de determinadas faixas etárias, também no feminino e masculino.


A Corrida do Soldado Aspra-ES reforça seu compromisso com a responsabilidade social. Por meio da inscrição solidária, serão arrecadados dois litros de leite por participante, que serão destinados a instituições sociais do município de Vitória.


As inscrições solidárias para a Missão 09 têm valores diferenciados conforme a categoria do participante: R$ 65 para associados da Aspra-ES, R$ 117 para profissionais da segurança pública e R$ 130 para a comunidade em geral.


A largada será no Atlântica Parque, na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, e chegada no Clube Álvares Cabral (Bento Ferreira). Mais informações sobre a corrida estão disponíveis no site https://www.fleventosvix.com.br/evento.php?id=32 ou pelo telefone (27) 9 9277-2588.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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