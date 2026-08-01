Associação militar do ES faz 50 anos e promove corrida para 3 mil





Estão abertas as inscrições para a tradicional Corrida do Soldado Aspra-ES, que será realizada no dia 16 de agosto, em Vitória, com percurso de 10,5 quilômetros. E este ano será uma edição especial, em celebração aos 50 anos da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo .





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Realizada em homenagem ao Dia do Soldado e aos militares que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, a Missão 09 - o nome da prova - tem a expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes. Aberta ao público em geral, a prova recebe civis e militares, corredores iniciantes e experientes.





A Corrida do Soldado contará com premiação nas categorias Associados Aspra, Geral e Pessoa com Deficiência (PCD), contemplando com troféus e medalhas os cinco primeiros colocados, tanto no feminino quanto no masculino. Também serão premiados os três primeiros colocados de determinadas faixas etárias, também no feminino e masculino.





A Corrida do Soldado Aspra-ES reforça seu compromisso com a responsabilidade social. Por meio da inscrição solidária, serão arrecadados dois litros de leite por participante, que serão destinados a instituições sociais do município de Vitória.





As inscrições solidárias para a Missão 09 têm valores diferenciados conforme a categoria do participante: R$ 65 para associados da Aspra-ES, R$ 117 para profissionais da segurança pública e R$ 130 para a comunidade em geral.





A largada será no Atlântica Parque, na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, e chegada no Clube Álvares Cabral (Bento Ferreira). Mais informações sobre a corrida estão disponíveis no site https://www.fleventosvix.com.br/evento.php?id=32 ou pelo telefone (27) 9 9277-2588.