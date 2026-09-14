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Praça da Barra, em Marataízes, recebe mutirão de serviços nesta quinta-feira (17)

O evento terá seis horas de duração e irá disponibilizar serviços para a população, como exame para detecção de câncer de boca e até vacinação para pets

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 19:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2026 às 19:40

Na próxima quinta-feira (17), a Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, realiza um mutirão de serviços na Praça Antônio Jacques Soares, a Pracinha da Barra. A ação terá seis horas de duração e vai oferecer atendimentos como exame para detecção de câncer de boca e até vacinação para pets.


Segundo a prefeitura, os atendimentos ocorrerão das 8h às 14h. Equipes de diferentes secretarias municipais estarão no local para atender moradores da região. A orientação é levar os documentos pessoais para receber os atendimentos.


Entre os atendimentos previstos estão auriculoterapia, testes rápidos, vacinação antirrábica para animais, vacinação humana, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, exame para detecção de câncer de boca, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, solicitação gratuita de certidões, distribuição de senhas para emissão de RG, alistamento militar, atendimentos do Sine, informações sobre cursos do Qualificar ES, emissão de carteirinha de transporte para idoso e pessoas com deficiência, protocolo geral para registro de demandas do bairro e orientações em residências sobre prevenção às arboviroses. 

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