BR 101 será interditada por 1h30 na Serra nesta terça-feira (15)

Os motoristas que passam pelo km 239 da BR 101, na Serra, devem ficar atentos nesta terça-feira (15). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, por uma hora e meia, para a detonação de rochas.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação do subtecho D da BR 101, entre Serra e Fundão. A empresa informou que, caso haja alguma intercorrência após o período previsto de interdição, será adotado o sistema de Pare e Siga até a normalização do serviço.





Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A Ecovias orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais.