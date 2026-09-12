Mulher acorda com correria e encontra homem morto dentro de casa em Linhares

Uma mulher acordou com uma correria no quintal e, ao verificar o que estava acontecendo, encontrou um homem morto dentro da casa onde mora, no balneário de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (12). A vítima apresentava oito cortes provocados por arma branca.





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 2h20 após receber informações sobre um possível homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima já sem sinais de vida. A perícia constatou que os ferimentos estavam concentrados no lado esquerdo do corpo, na altura das costelas.





A dona da casa contou à PM que estava dormindo e havia deixado o portão aberto quando foi acordada pela movimentação no quintal. Ao se levantar para verificar o que havia acontecido, encontrou a vítima caída em um dos cômodos da residência.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.