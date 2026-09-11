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Grupo criminoso

Suspeita de sequestro ligado a prêmio da Mega-Sena no ES é presa na Bahia

Adolescente de 16 anos foi sequestrada em Barra de São Francisco; mulher de 29 anos foi presa em Teixeira de Freitas durante ação conjunta

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 19:50

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

11 set 2026 às 19:50
Adolescente foi resgatada dois dias após o sequestro em Nova Viçosa (BA).
Adolescente foi resgatada dois dias após o sequestro em Nova Viçosa (BA). Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 29 anos, investigada por envolvimento no sequestro de uma adolescente em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi presa nesta sexta-feira (11), em Teixeira de Freitas, na Bahia. Contra ela havia um mandado de prisão temporária, cumprido por equipes da Polícia Civil da Bahia (PCBA) e da Polícia Penal do Espírito Santo.


O crime ocorreu em 16 de março deste ano, quando dois homens encapuzados abordaram a adolescente de 16 anos em frente à casa onde ela morava. Segundo a PCBA, a vítima foi colocada em um veículo e levada do local. Dois dias depois, a adolescente foi encontrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) em um cativeiro em Nova Viçosa (BA). 


Segundo a PCES, o sequestro foi planejado após os envolvidos descobrirem que um familiar indireto da adolescente havia ganhado um prêmio da Mega-Sena em 2025. A corporação informou ainda que os criminosos pretendiam sequestrar outro parente, mas acabaram levando a adolescente, que não possui vínculo consanguíneo com o ganhador do prêmio. 


Segundo a Polícia Civil, a ação foi coordenada por um detento do presídio de Teixeira de Freitas ligado ao Comando Vermelho. As autoridades não informaram qual teria sido a participação da mulher de 29 anos no crime.


Durante a prisão da suspeita, um celular foi apreendido. A investigada foi conduzida à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. Segundo a PCBA, as investigações sobre o crime seguem em andamento.

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