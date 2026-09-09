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Violência doméstica

Enfermeira é internada, denuncia agressões e companheiro é preso em Colatina

Mulher, de 49 anos, relatou à polícia que sofria agressões físicas e ameaças de morte do companheiro, de 35, com quem convivia havia cerca de oito meses

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 13:48

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

09 set 2026 às 13:48

Um homem de 35 anos foi preso após a companheira, de 49, ser internada em um hospital e denunciar agressões e ameaças de morte em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher, que é enfermeira, contou à Polícia Militar que convivia com o suspeito havia cerca de oito meses e que ele apresentava comportamento agressivo e ciúmes excessivos.


Na unidade de saúde, a mulher apresentava manchas azuladas no braço, que, segundo ela, eram marcas de agressões sofridas na segunda-feira (7). A vítima relatou ainda que sofria agressões físicas e que o companheiro teria usado toalhas molhadas para bater nela. Em outra ocasião, segundo a mulher, ele a teria obrigado a dormir nua no chão molhado.


O caso foi descoberto enquanto a enfermeira estava trabalhando. Segundo o relato dela à PM, o companheiro ligou para o telefone dela, a insultou e a ameaçou de morte. Durante a ligação, ele também teria afirmado que o celular dela estava sendo monitorado por um aplicativo de espionagem, que permitiria acompanhar mensagens e conversas.


Após a denúncia, policiais localizaram o homem no local onde ele trabalhava e o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O suspeito não teve o nome divulgado para não expor a vítima.

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