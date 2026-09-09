Enfermeira é internada, denuncia agressões e companheiro é preso em Colatina

Um homem de 35 anos foi preso após a companheira, de 49, ser internada em um hospital e denunciar agressões e ameaças de morte em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher, que é enfermeira, contou à Polícia Militar que convivia com o suspeito havia cerca de oito meses e que ele apresentava comportamento agressivo e ciúmes excessivos.





Na unidade de saúde, a mulher apresentava manchas azuladas no braço, que, segundo ela, eram marcas de agressões sofridas na segunda-feira (7). A vítima relatou ainda que sofria agressões físicas e que o companheiro teria usado toalhas molhadas para bater nela. Em outra ocasião, segundo a mulher, ele a teria obrigado a dormir nua no chão molhado.





O caso foi descoberto enquanto a enfermeira estava trabalhando. Segundo o relato dela à PM, o companheiro ligou para o telefone dela, a insultou e a ameaçou de morte. Durante a ligação, ele também teria afirmado que o celular dela estava sendo monitorado por um aplicativo de espionagem, que permitiria acompanhar mensagens e conversas.





Após a denúncia, policiais localizaram o homem no local onde ele trabalhava e o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.





Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O suspeito não teve o nome divulgado para não expor a vítima.