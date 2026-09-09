Psicólogo é preso após sofrer acidente de moto em Vitória

Um psicólogo de 53 anos foi preso após se envolver em um acidente de moto em Vitória, na tarde de terça-feira (8). Segundo a Guarda Municipal, o homem caiu com o veículo em um canteiro da Avenida Cézar Hilal, em Bento Ferreira.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o psicólogo recusou atendimento médico. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,61 mg/L de álcool, segundo a Guarda Municipal. Além disso, a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2021.





O homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.





Segundo a Polícia Civil, ele não pagou a fiança arbitrada e foi encaminhado ao sistema prisional. O valor da fiança e o nome do preso não foram divulgados.