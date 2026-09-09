Reconhecimento facial identifica foragido em obra na Rodoviária de Vitória

Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso após ser identificado por reconhecimento facial enquanto trabalhava em uma obra na Rodoviária de Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão expedido em junho deste ano pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.





De acordo com os agentes, o homem havia sido contratado por uma empresa de manutenção que realiza obras no terminal rodoviário. A corporação informou ainda que ele possui quatro passagens criminais anteriores por tráfico de drogas e uma por lesão corporal.





Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se ele já foi encaminhado ao sistema prisional, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.