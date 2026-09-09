Jovem é preso após usar estilete para roubar mulher com bebê em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi preso após ameaçar com um estilete e roubar o celular de uma mulher de 24 anos que estava com a filha de um ano no colo e seguia para o trabalho. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (8), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Após o assalto, o suspeito continuou seguindo a vítima e acabou detido.





A mulher contou à Polícia Militar que caminhava pela região quando o jovem se aproximou, retirou um estilete da cintura e ordenou que ela entregasse o celular. A vítima deu o aparelho e tentou deixar o local, mas o suspeito continuou a persegui-la.



Uma testemunha que trabalhava nas proximidades contou que ouviu barulho de choro e, ao olhar pela janela, percebeu o que estava acontecendo. Ela e outras pessoas abriram o portão para que a vítima entrasse e pudesse receber ajuda.





“Quando ele viu a gente abrir o portão, atravessou a rua e foi caminhando. Uma amiga saiu correndo atrás dele e pediu para a população cercar. Foi quando um pessoal que estava trabalhando em uma obra conseguiu segurá-lo”, contou a testemunha, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.





A Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito para a delegacia. Segundo a testemunha, a vítima estava muito assustada após o assalto. “Demos um copo d’água, ligamos para o esposo dela. Nem explicar para a gente o que tinha acontecido ela conseguia, estava muito nervosa”, relatou.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Adriano de Jesus Costa, foi autuado em flagrante por roubo majorado e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dele e deixa este espaço aberto para manifestações.