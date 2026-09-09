ES tem alerta de tempestade e granizo para 30 cidades; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 30 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, começou às 8h48 desta quarta-feira (9) e permanece válido até as 23h59.





Segundo o Inmet, são esperados até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Confira as cidades sob o alerta:





Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante





Além do aviso de tempestade, o Espírito Santo tem outro alerta amarelo vigente para chuvas intensas. O aviso abrange apenas Conceição da Barra e também é válido até as 23h59 desta quarta-feira. Para o município, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h.