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ES tem alerta de tempestade e granizo para 30 cidades; veja quais são

Aviso amarelo vale até 23h59 desta quarta-feira (9) e prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 09:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 set 2026 às 09:40

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 30 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, começou às 8h48 desta quarta-feira (9) e permanece válido até as 23h59. 


Segundo o Inmet, são esperados até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Confira as cidades sob o alerta:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante


Além do aviso de tempestade, o Espírito Santo tem outro alerta amarelo vigente para chuvas intensas. O aviso abrange apenas Conceição da Barra e também é válido até as 23h59 desta quarta-feira. Para o município, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h.

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