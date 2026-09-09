ES tem alerta de tempestade e granizo para 30 cidades; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 30 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, começou às 8h48 desta quarta-feira (9) e permanece válido até as 23h59.
Segundo o Inmet, são esperados até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Confira as cidades sob o alerta:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Além do aviso de tempestade, o Espírito Santo tem outro alerta amarelo vigente para chuvas intensas. O aviso abrange apenas Conceição da Barra e também é válido até as 23h59 desta quarta-feira. Para o município, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h.