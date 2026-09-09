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Renata Rasseli

Reynaldo Gianecchini e elenco de "Um Dia Muito Especial" visitam bistrô badalado de Vitória

Os atores Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Carolina Stofella seguiram direto para o Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho, onde foram recebidos pela chef Bia Delmaestro para o primeiro jantar da trupe em terras capixabas.

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 10:07

Publicado em 

09 set 2026 às 10:07
Renata Rasseli

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Emmanuel Claeys, Maria Casadevall, Reynaldo Gianecchini, Bia Delmaestro e Carolina Stofella
Emmanuel Claeys, Maria Casadevall, Reynaldo Gianecchini, Bia Delmaestro e Carolina Stofella: jantar em terras capixabas.  Divulgação

O clima foi de puro aconchego, afeto e boas conversas à mesa. Logo após desembarcarem no aeroporto de Vitória na sexta-feira, os atores Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Carolina Stofella seguiram direto para o Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho, onde foram recebidos pela chef Bia Delmaestro para o primeiro jantar da trupe em terras capixabas.

 

O trio está na cidade em cartaz no Teatro da Ufes com o espetáculo Um Dia Muito Especial — adaptação teatral da obra-prima de Ettore Scola dirigida por Alexandre Reinecke, ambientada na Roma de 1938, que retrata a conexão sensível e transformadora entre um radialista e uma dona de casa.

 

A chef Bia desenhou um menu afetivo em vários tempos para toda a equipe de produção do espetáculo, com o clássico steak tartare acompanhado de chips maison ou a versão veggie de tomato tartare abrindo a noite. Entre os pratos principais, risoto de cogumelos portobello e os tradicionais escalopinhos ao molho de vinho tinto com arroz piamontese e, para a sobremesa, tarte tatin.

 

Nas taças, Enclos Bordeaux (tinto e branco) para brindar à arte, ao teatro e à boa mesa. Simpáticos, os atores fizeram questão de posar com a equipe Caçarola e com clientes da casa. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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