Síndrome Guillain-Barré: saiba sobre doença de Reynaldo Gianecchini

Reynaldo Gianecchini descobriu ter a síndrome de Guillain-Barré Crédito: Reprodução @Reynaldogianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, descobriu ter a síndrome de Guillain-Barré enquanto se preparava para o seu novo musical “Priscilla, a Rainha do Deserto”, no qual interpreta a drag queen Mitzi/Tick.

O neurologista Roger Gomes diz que a Síndrome de Guillain-Barré é classificada como uma doença autoimune, em que o próprio sistema imunitário desencadeia inflamação em um ou mais tecidos ou órgãos de um indivíduo.

é desencadeada por uma infecção prévia, podendo ser de cunho respiratório ou intestinal, que ocorre entre 2 e 6 semanas antes do seu diagnóstico. "Assim, quadros como diarreia, pneumonia, hepatites A, B e C, HIV, vírus SARS-CoV-2 (variante da Covid-19) e Geralmente, a Guillain-Barré, podendo ser de cunho respiratório ou intestinal, que ocorre entre 2 e 6 semanas antes do seu diagnóstico. "Assim, quadros como diarreia, pneumonia, hepatites A, B e C, HIV, vírus SARS-CoV-2 (variante da Covid-19) e vírus transmitidos pelo mosquito da dengue , como Zika e Chikungunya , podem ser considerados estímulos, embora a ciência ainda não tenha uma compreensão precisa sobre o fenômeno".

Nessa síndrome neurológica inflamatória autoimune, o sistema imunológico do indivíduo começa a atacar partes do sistema nervoso periférico, principalmente seu envoltório, conhecido como bainha de mielina, o que resulta em sintomas como fraqueza muscular, formigamento, dormência e redução ou ausência de reflexos.

"É importante ressaltar que qualquer músculo do corpo pode ser afetado, incluindo os músculos respiratórios, como o diafragma, o que pode levar à insuficiência respiratória em diferentes graus em até um terço dos pacientes. Além disso, a doença, geralmente, afeta os nervos periféricos responsáveis pelo controle da atividade cardíaca e da pressão arterial, podendo causar arritmias cardíacas e hipertensão arterial aguda", complementa o médico.

Apesar de assustar à primeira vista, a doença é considerada rara e não contagiosa. No Brasil, a incidência é baixa, atingindo entre 1 e 4 pessoas a cada 100 mil habitantes anualmente. Os jovens e adultos entre 20 e 40 anos são os mais afetados.

O diagnóstico inicial é clínico e posteriormente confirmado por meio de exames que avaliam os nervos e músculos, como a eletroneuromiografia e a análise do líquido cefalorraquidiano, obtido por meio de uma punção na coluna lombar.

"O reconhecimento precoce da doença é fundamental para iniciar o tratamento o mais rápido possível, a fim de evitar fraqueza prolongada, comprometimento dos músculos respiratórios e, nos casos mais graves, insuficiência respiratória com necessidade de intubação e respirador mecânico", reforça o neurologista.