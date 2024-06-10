5 alimentos que aceleram o envelhecimento e prejudicam a saúde da pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e reflete diretamente o que acontece em nosso organismo internamente. Por isso, é essencial estar atento à alimentação, já que ela tem impacto direto na saúde e na aparência da pele.
Segundo a médica Renata Melo, o envelhecimento da pele envolve diversos fatores, como genética, exposição solar, poluição e estilo de vida. “Porém, a alimentação também desempenha um papel fundamental nesse processo, podendo acelerá-lo ou retardá-lo", completa.
O protetor solar é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares e ajuda a prevenir o envelhecimento. Pesquisas descobriram que o guarda-sol não consegue bloquear as radiações e oferece, no máximo, FPS 8.
A dermatologista Karina Mazzini explica que existem alguns alimentos que podem ser prejudiciais para a pele, mas alerta que é importante lembrar que cada organismo reage de forma diferente. “Por isso a gente diz que não é preciso eliminá-los completamente da dieta, apenas evitar o consumo excessivo".
Alimentos ricos em antioxidantes e a ingestão adequada de água são aliados importantes para retardar o envelhecimento da pele. Frutas, vegetais, sementes e grãos devem fazer parte de uma dieta saudável. Frutas vermelhas como acerola, morango, amora e açaí, são alimentos ricos em flavonoides, substâncias que têm uma grande contribuição na prevenção do envelhecimento precoce.
"Alimentos como vegetais folhosos e legumes e frutas com pigmentação amarela, laranja ou vermelha, como o tomate, abóbora, pimentão e laranja, são ricos em carotenóides, que têm também propriedades anti-oxidantes e tem capacidade de inibir os danos causados pelos radicais livres", diz Renata Melo.
Pensando nisso, listamos 5 alimentos que, segundo as especialistas, podem acelerar o envelhecimento e prejudicar a saúde da pele.
- Açúcar: "O açúcar se liga às proteínas da pele e danifica, fazendo com que ela perca elasticidade e firmeza, acelerando o envelhecimento", explica Karina Mazzini.
- Álcool: O álcool envelhece a pele. Ele desidrata a pele e prejudica a absorção de nutrientes essenciais, o que também contribui para o envelhecimento precoce.
- Gorduras trans: alimentos ricos em gorduras trans aumentam a inflamação no organismo e promovem o envelhecimento da pele. Sorvetes cremosos, bolos com cremes, margarinas, pipoca de micro-ondas, biscoitos recheados devem ser evitados.
- Alimentos processado: esses produtos possuem aditivos químicos que geram radicais livres, acelerando o envelhecimento cutâneo.
- Cafeína: "A cafeína causa desidratação e perda de minerais importantes para a saúde da pele", finaliza Karina Mazzini.