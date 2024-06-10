5 alimentos que aceleram o envelhecimento e prejudicam a saúde da pele

Alimentos ricos em gorduras trans aumentam a inflamação no organismo Crédito: Shutterstock

A pele é o maior órgão do corpo humano e reflete diretamente o que acontece em nosso organismo internamente. Por isso, é essencial estar atento à alimentação, já que ela tem impacto direto na saúde e na aparência da pele.

Segundo a médica Renata Melo, o envelhecimento da pele envolve diversos fatores, como genética, exposição solar, poluição e estilo de vida. “Porém, a alimentação também desempenha um papel fundamental nesse processo, podendo acelerá-lo ou retardá-lo", completa.

O protetor solar é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares e ajuda a prevenir o envelhecimento. Pesquisas descobriram que o guarda-sol não consegue bloquear as radiações e oferece, no máximo, FPS 8.

A dermatologista Karina Mazzini explica que existem alguns alimentos que podem ser prejudiciais para a pele, mas alerta que é importante lembrar que cada organismo reage de forma diferente. “Por isso a gente diz que não é preciso eliminá-los completamente da dieta, apenas evitar o consumo excessivo".

Alimentos ricos em antioxidantes e a ingestão adequada de água são aliados importantes para retardar o envelhecimento da pele. Frutas, vegetais, sementes e grãos devem fazer parte de uma dieta saudável. Frutas vermelhas como acerola, morango, amora e açaí, são alimentos ricos em flavonoides, substâncias que têm uma grande contribuição na prevenção do envelhecimento precoce.

"Alimentos como vegetais folhosos e legumes e frutas com pigmentação amarela, laranja ou vermelha, como o tomate, abóbora, pimentão e laranja, são ricos em carotenóides, que têm também propriedades anti-oxidantes e tem capacidade de inibir os danos causados pelos radicais livres", diz Renata Melo.

Pensando nisso, listamos 5 alimentos que, segundo as especialistas, podem acelerar o envelhecimento e prejudicar a saúde da pele.