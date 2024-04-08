7 opções de protetores solares em bastão para usar diariamente no rosto

Uma seleção de protetores solares em bastão Crédito: Divulgação

O filtro solar deve ser usado o ano inteiro. Ele protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.

O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele , já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.

Diferente dos protetores em gel e creme, o produto em bastão possui uma textura leve e não deixa a pele com aspecto oleoso ou melecado. Para aplicá-lo, é importante garantir que uma camada uniforme do produto cubra todo o rosto. No mercado, há opções com acabamento sequinho e dos transparentes ao com cor. Veja a nossa seleção.

1 - Protetor Solar Com Base, Sunless

Pode ser utilizado de maneira rápida e fácil em qualquer lugar Crédito: Divulgação

É multifuncional e pode substituir a base na sua maquiagem e é extremamente prático. Com tamanho reduzido e o formato em bastão, ele é fácil de aplicar, podendo ser utilizado de maneira rápida e fácil em qualquer lugar. Sua fórmula foi testada dermatologicamente e apresenta dois importantes fatores: é hipoalergênica e não comedogênica. Isso quer dizer que a fórmula não causa alergias, nem obstrui os poros ou provoca acnes. Está disponível em quatro cores: Extra Clara, Clara, Média e Bronze. Preço: R$ 44,90

2 - Protetor Solar FPS 60 em Bastão, da Sallve

Sua fórmula em bastão não esfarela e nem irrita os olhos Crédito: Divulgação

Ele é ideal para manter a proteção contra os raios solares com praticidade e facilidade. Sua fórmula em bastão não esfarela, não deixa a pele esbranquiçada e nem irrita os olhos. Com Carnosina, Vitamina E e com FPS 60, o protetor é um poderoso antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce. Protege a pele contra danos da radiação infravermelha, azul e visível, ajudando a preservar a estrutura da pele e reduzir a hiperpigmentação. Tem, também, ação hidratante e anti-inflamatória, e é antiglicante, agindo para proteger o colágeno e diminuir os sinais do tempo. Preço: R$ 74,90

3 - Protetor Solar Stick Tonalizante FPS 55, da Adcos

Possui alta proteção solar contra raios UV e luz visível com FPS 55 Crédito: Divulgação

É um protetor solar com cor que une a função de dois produtos em um só: garante cobertura intensa e disfarce imediato de imperfeições da pele do rosto e ainda possui alta proteção solar contra raios UV e luz visível com FPS 55. Indicada para todos os tipos de pele. Preço: R$ 168,60

4 - Kind Stick Protetor Solar Mineral com Zinco FPS51 FPUVA17

Sensorial suave, textura aveludada, não oleoso e com baixo residual branco Crédito: Divulgação

Filtro solar mineral em bastão com ingredientes de origem natural e óxido de zinco não nano. Enriquecido com óleo de jojoba, que contém ceramidas e vitaminas, e esqualano, que são ativos altamente compatíveis com a pele e oferecem hidratação equilibrada, regeneração, restabelecimento da vitalidade e protegem o microbioma cutâneo. Contém em sua formulação lecitina de soja, que promove regeneração e renovação celular. Sensorial suave, textura aveludada, não oleoso e com baixo residual branco.



5 - Pink Stick FPS 90 E FPUVA 70

Ideal para ser usado durante a prática de exercícios físicos ao ar livre Crédito: Divulgação

É composto por filtros químicos nobres e filtros físicos que se complementam para oferecer altíssima proteção contra os raios UVA e UVB – a combinação de diferentes tipos de filtros amplia o espectro de proteção, tornando-a mais segura e confiável. Apresentam baixo potencial de irritação. Ele é prático e multifuncional, aliando alta proteção, tratamento, beleza e facilidade de aplicação. Ideal para ser usado como um protetor solar facial diário e, especialmente, durante a prática de exercícios físicos ao ar livre, já que é resistente à água e ao suor. Preço: R$ 101,91

6 - Skin Stick, da Simple Organic

Uniformiza a pele e é perfeito para para ser aplicado no dia a dia Crédito: DivulgaçãoDivulgação

Prático, versátil e multifuncional, o protetor bloqueia efeitos externos, como a radiação e a formação de radicais livres, uniformiza a pele e é perfeito para para ser aplicado no dia a dia. Formulado com manteiga de Cupuaçu Orgânica, com o Bakuchiol, a alternativa vegetal ao retinol sintético e ingredientes naturais aprovados, possui opção de cores e cobertura na medida ideal para promover um acabamento natural ou até mesmo uma maior cobertura, através da formação de camadas. Preço: R$ 149,00

7 - Photoage Stick Color FPS 99, da Dermage

O produto é adequado aos cuidados com o melasma Crédito: Divulgação

Com FPS99, máxima proteção solar e FPUVA 35, o produto protege amplamente a pele contra os raios UVA, UVB e luz visível. Sua alta cobertura de efeito matte permite que seja usado no dia a dia, substituindo a maquiagem. Além disso, é ideal para a prática de esportes, sendo resistente à água e ao suor e adequado aos cuidados com o melasma. Preço: R$ 157,90