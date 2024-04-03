Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • BBB 24: entenda riscos do top feito com cascas de laranja utilizado por Beatriz
Manchas

BBB 24: entenda riscos do top feito com cascas de laranja utilizado por Beatriz

Contato com algumas frutas seguido de exposição solar pode favorecer surgimento de fitofotodermatose, um tipo de inflamação na pele que pode causar manchas e queimaduras de até terceiro grau
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2024 às 14:23

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 14:23

Beatriz usa top de laranja
A fitofotodermatose causa manchas e até queimaduras na pele Crédito: Reprodução TV Globo
Durante a exibição do programa Big Brother Brasil, a sister Beatriz foi repreendida pelo apresentador Tadeu Schimidt por usar um top feito de cascas de laranja. O motivo? As cascas da laranja podem favorecer o surgimento de uma alteração na pele conhecida como fitofotodermatose.
Tadeu disse que sabia que ela havia feito a peça com carinho, mas a laranja pode causar irritação na pele. “A gente consultou a dermatologista, e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica e pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até uma queimadura quando se combina isso com o sol”, explicou, frisando que Beatriz poderia guardar a peça de decoração.
A dermatologista Claudia Marçal diz que esse é um tipo de dermatose que ocorre quando a pele é exposta ao sol após o contato com frutas cítricas, cascas de limão e laranja e extratos de algumas plantas, por exemplo. A fitofotodermatose causa manchas e até queimaduras na pele.
De acordo com a médica, a dermatose surge nas áreas de contato com essas substâncias após receberem irradiação do sol. “Geralmente, ocorrem nas 24 horas seguintes, promovendo um processo inflamatório, e caracterizam-se por eritema como uma queimadura, eventualmente, com formação de vesículas e bolhas, dependendo da intensidade da reação. Pode surgir infecção secundária na evolução, mas a característica principal das fitofotodermatoses é a pigmentação, que pode durar várias semanas. As manchas de pele são acastanhadas e a aplicação do limão, por exemplo, sobre a pele pode produzir queimaduras de até 3º grau. Há casos em que mesmo lavando as mãos, as manchas aparecem”, alerta Claudia.
Posteriormente, segundo a especialista, ocorre um acastanhamento da área, uma hipercromia pós-inflamatória, no qual a pele produz um aumento da produção do pigmento de melanina, que migra para as células mais superficiais, na primeira camada da pele, tentando proteger a região afetada.

Veja como tratar

“Quando ocorre o processo de fitofotodermatose, na hora talvez possamos não perceber, e às vezes ocorre já uma sensibilidade, com uma vermelhidão e eritema local, e posteriormente podemos perceber a formação das vesículas, com microbolhas e bolhas grandes. Dependendo de como isso for tratado, há a possibilidade de ter uma infecção secundária por bactérias da própria flora da pele; por isso é importante buscar ajuda imediata”, afirma a médica. Se o dermatologista não estiver disponível em um primeiro momento, a especialista sugere buscar ajuda em um centro de referência, pronto-socorro ou hospital e depois buscar um tratamento eficaz para a sequela da fitofotodermatose.
"Em um primeiro momento quando ocorre o processo, a gente pede para lavar muito bem com água e sabão de pH neutro, usar água termal na sequência também ajuda bastante. Os cremes à base de pró-Vitamina B5 ou ácido pantotênico fazem uma oclusão, que ajuda a restabelecer a barreira da pele"
Claudia Marça - Dermatologista
Em relação às roupas, para não piorar o processo, elas devem principalmente ser de material 100% natural como o algodão e que protejam a região da exposição ao sol. Do ponto de vista local, para tratar as bolhas, é recomendado o uso de pomadas à base de antibióticos locais e muita hidratação. “Se for um quadro que não houve uma queimadura de segundo grau, de terceiro grau, se é um quadro que apenas apresenta um eritema difuso, um vermelho difuso com microvesículas e sensação de sensibilidade e ardência, eu indico lavar abundantemente a área, fazer uso da água termal em torno de três a quatro vezes ao dia, hidratantes fisiológicos à base de Fosfolipídeos, de ceramidas, de vitamina E, de manteiga de Karitê, de ácido pantotênico, para recuperar e regenerar, ajudar no processo cicatricial e o uso de protetor solar com filtro físico, nunca químico, para proteger a área lesionada. E, além disso, a roupa que acaba sendo mais uma forma eficaz de proteção”, afirma.
Quanto ao desaparecimento das manchas, a médica conta que isso ocorre de forma espontânea e gradativa, desde que a pele seja protegida da exposição ao sol, com filtros solares potentes e que contenham bloqueio físico, como óxido de zinco e dióxido de titânio. “Alguns ativos despigmentantes podem ser utilizados para acelerar o processo. As reações mais intensas podem exigir o uso de medicamentos para seu controle, que devem ser indicados por um dermatologista”, afirma.
Para evitar a fitofotodermatose, a médica ressalta que é muito importante nos dias de verão tomar cuidado com o manuseio de frutas cítricas (como limão, tangerina, laranja, mexerica, morango e figo), cenoura, arruda, aipo, salsinha, coentro, erva-doce, já que todos esses alimentos liberam substâncias que podem manchar e queimar a pele, após exposição solar.

Veja Também

HPV: veja os riscos do vírus que causou câncer de ânus em Ana Maria Braga

Doação de sangue: veja quem pode, os cuidados e como fazer para doar

15 produtos de skincare e beleza para conhecer em abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes
Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados