BBB 24: entenda riscos do top feito com cascas de laranja utilizado por Beatriz

A fitofotodermatose causa manchas e até queimaduras na pele Crédito: Reprodução TV Globo

Durante a exibição do programa Big Brother Brasil, a sister Beatriz foi repreendida pelo apresentador Tadeu Schimidt por usar um top feito de cascas de laranja. O motivo? As cascas da laranja podem favorecer o surgimento de uma alteração na pele conhecida como fitofotodermatose.

Tadeu disse que sabia que ela havia feito a peça com carinho, mas a laranja pode causar irritação na pele. “A gente consultou a dermatologista, e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica e pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até uma queimadura quando se combina isso com o sol”, explicou, frisando que Beatriz poderia guardar a peça de decoração.

A dermatologista Claudia Marçal diz que esse é um tipo de dermatose que ocorre quando a pele é exposta ao sol após o contato com frutas cítricas, cascas de limão e laranja e extratos de algumas plantas, por exemplo. A fitofotodermatose causa manchas e até queimaduras na pele.

De acordo com a médica, a dermatose surge nas áreas de contato com essas substâncias após receberem irradiação do sol. “Geralmente, ocorrem nas 24 horas seguintes, promovendo um processo inflamatório, e caracterizam-se por eritema como uma queimadura, eventualmente, com formação de vesículas e bolhas, dependendo da intensidade da reação. Pode surgir infecção secundária na evolução, mas a característica principal das fitofotodermatoses é a pigmentação, que pode durar várias semanas. As manchas de pele são acastanhadas e a aplicação do limão, por exemplo, sobre a pele pode produzir queimaduras de até 3º grau. Há casos em que mesmo lavando as mãos, as manchas aparecem”, alerta Claudia.

Posteriormente, segundo a especialista, ocorre um acastanhamento da área, uma hipercromia pós-inflamatória, no qual a pele produz um aumento da produção do pigmento de melanina, que migra para as células mais superficiais, na primeira camada da pele, tentando proteger a região afetada.

Veja como tratar

“Quando ocorre o processo de fitofotodermatose, na hora talvez possamos não perceber, e às vezes ocorre já uma sensibilidade, com uma vermelhidão e eritema local, e posteriormente podemos perceber a formação das vesículas, com microbolhas e bolhas grandes. Dependendo de como isso for tratado, há a possibilidade de ter uma infecção secundária por bactérias da própria flora da pele; por isso é importante buscar ajuda imediata”, afirma a médica. Se o dermatologista não estiver disponível em um primeiro momento, a especialista sugere buscar ajuda em um centro de referência, pronto-socorro ou hospital e depois buscar um tratamento eficaz para a sequela da fitofotodermatose.

"Em um primeiro momento quando ocorre o processo, a gente pede para lavar muito bem com água e sabão de pH neutro, usar água termal na sequência também ajuda bastante. Os cremes à base de pró-Vitamina B5 ou ácido pantotênico fazem uma oclusão, que ajuda a restabelecer a barreira da pele" Claudia Marça - Dermatologista

Em relação às roupas, para não piorar o processo, elas devem principalmente ser de material 100% natural como o algodão e que protejam a região da exposição ao sol. Do ponto de vista local, para tratar as bolhas, é recomendado o uso de pomadas à base de antibióticos locais e muita hidratação. “Se for um quadro que não houve uma queimadura de segundo grau, de terceiro grau, se é um quadro que apenas apresenta um eritema difuso, um vermelho difuso com microvesículas e sensação de sensibilidade e ardência, eu indico lavar abundantemente a área, fazer uso da água termal em torno de três a quatro vezes ao dia, hidratantes fisiológicos à base de Fosfolipídeos, de ceramidas, de vitamina E, de manteiga de Karitê, de ácido pantotênico, para recuperar e regenerar, ajudar no processo cicatricial e o uso de protetor solar com filtro físico, nunca químico, para proteger a área lesionada. E, além disso, a roupa que acaba sendo mais uma forma eficaz de proteção”, afirma.