Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue Crédito: Shutterstock

A doação de sangue é um ato solidário que pode ajudar a salvar vidas. Pessoas que passam por procedimentos e tratamentos médicos, planejados ou urgentes, dependem desse gesto voluntário. E, enquanto enfrentamos o pico de casos de dengue no Espírito Santo, e o Hemoes pode registrar baixa no estoque de sangue, é importante reforçar a doação.

"Em momentos que nos vemos de frente a surtos de doenças possam refletir em mais pacientes internados e, consequentemente, maior necessidade de transfusões sanguíneas, a nossa preocupação com o abastecimento dos hospitais também aumenta. Em casos mais graves da dengue, é possível que o paciente tenha que ser submetido a uma transfusão de plaquetas, impactando diretamente em nossos estoques", explica a médica Soraya Almeida, do Hemoes.

A infectologista Rubia Miossi, da Unimed Vitória, explica se as pessoas que tiveram dengue ou tomaram a vacina para a doença podem doar sangue.﻿ "Quem teve dengue ou foi vacinado para dengue precisa aguardar 30 dias para poder doar sangue. E quem teve dengue grave precisa aguardar 180 dias. Isso tudo porque existe um risco de 38% de transmissão de dengue por transfusão sanguínea. Por isso, quem não teve dengue nos últimos 30 dias e é doador pode fazer a doação e essa contribuição é muito importante neste momento".

Your browser does not support the audio element. Doação de sangue: veja quem pode, os cuidados e como fazer para doar

Entenda como funciona

A doação ocorre de forma simples. Basta ir ao Hemoes ou a alguma de coleta (existem bancos de sangue privados onde é possível fazer a doação). "O doador busca o posto de coleta, realiza o cadastro, passa por uma entrevista para verificar se tem condições de doar sangue, e o exame de sangue é feito para rastreio de doenças infecciosas e outras condições de saúde que impeçam a doação do sangue. Depois disso, a coleta dura entre 10 e 20 minutos", explica o hematologista Douglas Covre Stocco, da Unimed Vitória.

A bolsa é separada em componentes: hemácias, plaquetas e plasma. Depois disso, o paciente está liberado. Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Para doar a partir dos 60 anos, a pessoa já precisa ter feito a doação ao menos uma vez anteriormente. Menores de 18 anos podem doar se possuírem um termo de consentimento assinado pelo responsável, que também deve estar presente.

Douglas Covre Stocco fala sobre a doeação de sangue Crédito: Divulgação

"As pessoas serão consideradas aptas para doar ou não conforme o rastreamento feito na entrevista" Douglas Covre Stocco - Hematologista

Veja os cuidados antes de fazer a doação de sangue

A doação de sangue deve ser feita de forma voluntária e a segurança do doador e do paciente são as prioridades, sendo importante a conscientização dos doadores para cada etapa do processo de doação.

"Antes de tudo, o doador de sangue deve ser uma pessoa que cuida de sua saúde, pois ele precisa estar e sentir-se bem para doar seu sangue a um paciente que tanto precisa", diz explica a médica Soraya Almeida.

O sangue doado é testado e fracionado em diversos hemocomponentes transfundidos em diferentes pacientes com diferentes condições clínicas nos hospitais do Espírito Santo, por esse motivo, uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Alguns cuidados são necessários para a doação de sangue. A médica explica que para realizar a doação de sangue com segurança, é importante que o doador esteja atento a algumas orientações como estar bem alimentado, ter tido uma boa noite de sono e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Doadores do sexo masculino podem doar quatro vezes no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações. Já as doadoras do sexo feminino podem doar três vezes no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Os motivos de inaptidão para doação de sangue são diversos e devem ser avaliados individualmente em triagem clínica na instituição. Alguns pontos mais importantes podem ser encontrados no site do Hemoes

As orientações para doar sangue