Alergia ao calor: saiba o que é e como aliviar os sintomas

A urticária colinérgica é desencadeada especificamente pelo aumento da temperatura corporal Crédito: Shutterstock

O calor intenso pode colocar a saúde em risco. O excesso de suor, por exemplo, quando não acompanhado da hidratação oral adequada, pode levar a quadros de desidratação . A alta temperatura também pode ocasionar dor de cabeça, tontura e náusea. E os sintomas também podem aparecer na pele, como a condição chamada de alergia ao calor.

A urticária colinérgica, popularmente chamada de 'alergia ao suor', é uma forma específica de urticária que ocorre em resposta ao aumento da temperatura corporal e ao suor. "Embora seja mais comum em altas temperaturas devido ao aumento da sudorese, ela também pode ocorrer durante a prática de exercícios físicos ou situações que elevem a temperatura corporal, como o estresse emocional, os banhos quentes, a ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos quentes", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

A principal diferença entre a urticária colinérgica e a tradicional se dá na forma pela qual são desencadeados os sinais e sintomas. "Enquanto a urticária tradicional pode ser desencadeada por diversos fatores, como alimentos, medicamentos ou picadas de insetos, a urticária colinérgica é desencadeada especificamente pelo aumento da temperatura corporal e da sudorese", diz a médica.

Pauline explica que a causa exata da doença ainda não foi completamente esclarecida, mas acredita-se que ela seja desencadeada pelo sistema nervoso parassimpático, que controla a produção de suor. "Sabemos que é uma alteração de acetilcolina ao nível das terminações nervosas periféricas e dos mastócitos, células do sistema imune envolvidos na resposta alérgica e inflamatória".

O sintoma mais comum são pequenas bolinhas avermelhadas que coçam ou proporcionam sensação de pinicação. "Essas lesões aparecem mais comumente no rosto, pescoço e tronco, mas também podem acometer os membros. Por vezes, essas lesões podem se confluir formando grandes placas avermelhadas. Normalmente, a coceira desaparece em poucas horas", conta a dermatologista.

A dermatologista Pauline Lyrio explica como aliviar a alergia na pele Crédito: Hugo Boniolo

"Para aliviar a alergia na pele, é recomendado dar uma 'esfriada no corpo'. Isso pode ser alcançado tomando banho frio ou ficando na frente do ar-condicionado ou ventilador por alguns minutos e, até mesmo, aplicar compressas frias nos locais afetados" Pauline Lyrio - Dermatologista

Tratamento

A prevenção da condição envolve medidas para evitar o superaquecimento do corpo, o que pode ser feito evitando ambientes quentes, tomando banhos frios, utilizando roupas mais leves, largas e confortáveis para não pressionar muito a pele. "O tratamento pode incluir anti-histamínicos, uma classe de medicamento antialérgico para controlar a crise, reduzindo a coceira e a inflamação, e, em alguns casos, corticosteroides tópicos ou orais", explica a dermatologista.