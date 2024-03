Onda de calor: exposição ao sol pode causar desidratação grave

Os sintomas da desidratação podem incluir tontura, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, queda de pressão e até desmaios

Uma onda de calor que atinge o Brasil alcançou novos recordes neste domingo (17), com uma sensação térmica de 62,3 °C no Rio de Janeiro. As ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5 °C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.