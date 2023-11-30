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Pernas inchadas

Veja como o calor aumenta o risco de problemas vasculares

As temperaturas mais altas favorecem a dilatação dos vasos e o inchaço nas pernas, que pode vir acompanhado de dor e até piorar condições como varizes, lipedema e trombose
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2023 às 09:00

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 09:00

perna inchada
O verão favorece o surgimento de certas doenças, como problemas vasculares Crédito: Shutterstock
“Ai que delícia o verão”, diz a música hit do TikTok. E são muitos bons motivos para gostar: piscina, praia, sorvete para refrescar e sol são características da estação. Mas nem tudo são flores, pois alguns fatores comuns dessa época do ano podem favorecer o surgimento de certas doenças, como problemas vasculares.
“As altas temperaturas do verão favorecem o processo de vasodilatação, onde os vasos sanguíneos se dilatam e provocam uma sobrecarga nas veias dos membros inferiores. Como resultado, torna-se mais comum apresentarmos sintomas como cansaço, sensação de peso na região, câimbras, dor e edemas nessa época do ano. Além disso, o risco de problemas vasculares como trombose e, principalmente, varizes também aumenta”, alerta a cirurgiã vascular Aline Lamaita.
A estação é especialmente perigosa para pessoas que possuem histórico familiar de trombose e varizes, já que a predisposição genética é o principal fator de risco dessas condições. “E para pacientes com lipedema, alguns cuidados com a saúde são ainda mais importantes para que a estação não se torne uma tortura”, acrescenta a médica.
Por isso, durante o calor, é muito importante ficar atento aos sinais que podem indicar que há algo errado com a circulação, principalmente o inchaço. “O inchaço é um sinal comum da má circulação, ocorrendo quando o coração não consegue circular sangue suficiente para o corpo todo, ou quando o retorno do sangue para o coração fica prejudicado. Este problema está intrinsicamente relacionado ao peso das pessoas, já que quilos extras colocam mais pressão sobre o abdômen, reduzindo assim o fluxo sanguíneo de volta para o coração, aumentando a pressão das veias”, alerta a cirurgiã vascular.
No caso do lipedema, uma doença caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional no tamanho dos membros, essa já é uma condição que afeta principalmente áreas como coxas, culotes, quadris e pernas o ano todo, mas o inchaço de verão pode piorar ainda mais o problema. “Dor ao toque, presença de nódulos e acúmulo desproporcional de gordura que não é perdida com dieta e exercícios são sinais clássicos do lipedema. Como a doença não tem cura, mas tem controle, recomendamos mudanças no estilo de vida com adoção de uma alimentação anti-inflamatória e prática regular de atividade física, que são estratégias importantes para controlar a evolução do lipedema. Mas outras medidas devem ser adotadas, como uso de meias de compressão e medicamentos e até mesmo a realização de procedimentos cirúrgicos para a retirada do tecido gorduroso doente, como a lipoaspiração, em casos específicos”, diz a médica.
Os hábitos saudáveis também ajudam a prevenir problemas vasculares. “Procure manter uma dieta equilibrada, rica em vegetais e livre do excesso de alimentos processados e frituras. É importante também realizar atividades físicas regularmente, pelo menos três vezes por semana”, aconselha a médica. 
Aline Lamaita, cirurgiã vascular
Aline Lamaita diz que os hábitos saudáveis também ajudam a prevenir problemas vasculares Crédito: Divulgação
"Dormir bem também é fundamental, pois uma boa noite de sono ajuda no funcionamento adequado do corpo, diminuindo o stress, os níveis de cortisol e auxiliando a controlar a pressão arterial"
Aline Lamaita - Cirurgiã vascular
Porém, o cuidado mais importante com a circulação durante o calor é a hidratação. Então, o ideal é apostar na ingestão de, no mínimo, 2 litros de líquido por dia. “Evite também hábitos que favoreçam a desidratação, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de alimentos ricos em sódio, que promovem o aumento da pressão arterial”, alerta a médica.

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