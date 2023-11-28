Veja algumas dicas para passar o protetor solar do jeito certo

Com a chegada das estações mais quentes e da temporada de praias, o protetor solar volta a ser debatido – mesmo que ele tenha que ser usado o ano inteiro. “O calor nos lembra que os danos dos raios solares são imediatos, por isso a pele fica vermelha. Mas o problema não para por aí, já que estes danos persistem na pele e acabam danificando o material genético, o que causa envelhecimento precoce e câncer de pele”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.
Mas você sabe a quantidade certa para passar o protetor solar? “A regra da colher de chá ainda é a mais simples. A dose usada pela Food and Drug Administration (FDA) nos testes de filtro solar é de 2 mg/cm², o equivalente a uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e couro cabeludo; uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás; uma colher de chá para cada braço; uma colher de chá para a parte da frente de cada perna e outra para a parte de trás de cada perna”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.
A regra é fácil de ser reproduzida e padronizada. "Por isso é a maneira mais fácil de passar a saber se você está passando a quantidade certa de protetor solar. A forma certa de aplicar o protetor solar é 30 minutos antes da exposição solar, sem roupa, de maneira uniforme, espalhando bem e evitando acúmulos em algumas áreas. Ele deve ser aplicado em todo corpo! Nunca esquecer das mãos, pés e orelhas”, completa Paola Pomerantzeff.
Apesar da praticidade, a regra dos dedos não “padroniza” porque o tamanho do dedo de uma pessoa para outra varia. “Além disso, a quantidade que se coloca em cada dedo também pode variar (a espessura do protetor solar sobre cada dedo)”, diz Paola Pomerantzeff.
POR QUE DEVO USAR?
O protetor solar é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares. Pesquisas descobriram que o guarda-sol não consegue bloquear as radiações e oferece, no máximo, FPS 8. Além disso, os danos causados pelos raios solares são muitos.
"Por exemplo, a radiação UVA é a principal produtora de radicais livres, sendo capaz de atravessar nuvens, vidros e penetrar profundamente na pele, chegando até as células da derme, o que pode causar desde lesões mais simples até câncer de pele, além deste tipo de radiação ser o principal responsável pelo envelhecimento precoce e o surgimento de manchas e rugas. Já a radiação UVB deixa a pele vermelha e queimada, danifica a epiderme e é mais abundante entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, sendo capaz de atravessar o bloqueio dos filtros químicos e aumentar o risco de cancerização”, explica Paola Pomerantzeff.
O produto escolhido depende de seu tipo de pele. Por exemplo, uma pessoa com fototipo 1 precisa de uma proteção muito maior quando comparado com uma pessoa com fototipo maior. Isso porque quanto maior o fototipo, mais escura a melanina da pele, um pigmento que protege a pele contra a radiação.
"Portanto, um indivíduo com pele clara, tem menos proteção e por isso precisa de fotoprotetores com FPS e UVA maiores. Além disso, é preciso levar em consideração o sensorial do fotoprotetor. Pessoas de pele oleosa devem usar produtos que sejam mais secos, enquanto quem apresenta pele seca deve usar produtos mais hidratantes”, explica a dermatologista. Vale lembrar que a partir do FPS 30, já temos uma boa proteção, que fica perto de 97% de absorção da UVB, por exemplo.
10 NOVO PROTETORES SOLARES
01
Ensolei Multi, da Profuse
É um produto multibenefícios, com FPS 60 e efetiva ação antissinais. A fórmula exclusiva proporciona alta proteção UVA/UVB, além de proteção contra a radiação infravermelha, que pode causar danos profundos. O produto ainda promove dupla reparação do DNA, que auxilia na renovação celular, combatendo os sinais visíveis do envelhecimento da pele, com prevenção e redução das rugas e linhas finas. O protetor tem toque seco e efeito matte duradouro, com controle da oleosidade, sem cor e sem fragrância.
02
Protetor Stick com cor FPS 50, da Sunless
Proporciona uma alta proteção contra os raios UVA e UVB por conter FPS 50 e filtros fotoestáveis em sua fórmula, sendo indicados para peles muito sensíveis à queimadura solar. Por ser um produto multifuncional, também é uma base de alta cobertura com efeito matte, que traz um viço natural para a pele enquanto a protege dos efeitos do sol. É fácil de aplicar, podendo ser utilizados de maneira rápida e fácil em qualquer lugar. Disponíveis em quatro cores: Extra Clara, Clara, Média e Bronze.
03
Normalize Extreme Protection FPS 99, da Ada Tina
O protetor foi desenvolvido especialmente para peles oleosas, mistas e acneicas, com textura leve e toque seco, que não pesa na pele, além de ser um protetor sem whitecast (textura invisível). Com altíssimo fator de proteção FPS 99, ele possui extrema eficácia com 12 horas de proteção fotoestável contra os raios solares UVA, UVB e UVA longo, além de proteção contra os malefícios causados pelo sol, como manchas escuras e melasma.
04
Protetor Solar Gel Creme FPS 70, da Heliomax
Entrega alta cobertura de maquiagem em três tonalidades - clara, média e média escura - e adicional efeito clareador e uniformizador graças ao ativo Pycnogenol, presente na formulação. Oferece o equilíbrio entre sensorial ultraleve, ação superantioxidante do Exposhield, composto por luteína, cúrcuma, quercetina e chá verde, tecnologia SmartDry, que controla a oleosidade e o brilho por 12 horas sem ressecar, além da proteção contra os raios UVA e UVB, luz visível, infravermelho e poluição.
05
Episol Mineral, da Mantecorp Skincare
A nova versão contém apenas filtros físicos em sua composição, com minerais que refletem a radiação solar, impedindo a penetração da pele e assim, oferecendo proteção imediata. O protetor possui ácido hialurônico, prebiótico e chá verde, que hidrata, equilibra a barreira cutânea, acalma e controla a oleosidade da pele por até 8 horas. Com uma ampla proteção UVA, UVA longo, UVB, infravermelho A e luz visível, a novidade é indicada para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis ou sensibilizadas.
06
Protetor Solar Facial FPS 50 Translúcido, da Negra Rosa
Sua fórmula inclui ingredientes antioxidantes e não comedogênicos, oferecendo alta proteção solar contra os raios UVA e UVB. Além disso, é resistente à água e possui um toque aveludado que matifica a pele. A textura é agradável e fica invisível em todos os tons de pele negra, sem o indesejável efeito esbranquiçado. O produto contém FPUVA 34, o que significa que oferece o dobro da proteção exigida pela legislação brasileira. Além disso, é composto por filtros químicos, ao invés de físicos, para proteger a pele dos raios solares.
07
Protetor Solar Toque Seco com Cor, da Sallve
Tem uma cobertura leve e natural, por isso cada uma das 10 cores se adapta a diferentes subtons. A novidade deixa o tom da pele uniforme, tem cobertura leve, toque seco e acabamento matte. Ele também reduz o brilho excessivo sem ressecar, entregando FPS 60 e alta proteção UVA/UVB.
08
Protetor solar Bronze com FPS 30, da Helioderm
O lançamento tem fórmula multifuncional 3 em 1 que oferece proteção, hidratação e efeito dourado, com ativo pró-melanina que intensifica o bronzeado saudável. O produto conta com textura leve e rápida absorção é dermatologicamente testado, resistente a água e ao suor, oil free, produto sem cor sendo fácil de aplicar e espalhar.
09
Bioré UV Aqua Rich Protect Lotion
Com tecnologia desenvolvida no Japão e inédita no Brasil, o produto traz em sua fórmula cápsulas de água feitas de ágar-ágar, com filtro químico UV, que derretem e aderem perfeitamente à pele, cobrindo-a uniformemente. Formam, assim, um filme finíssimo de proteção UV de rápida absorção que deixa uma sensação única de pele firmemente coberta e protegida, conferindo um acabamento transparente e confortável. Seus ingredientes hidratantes, Ácido Hialurônico, Extrato de Geleia Real e Glicerina, deixam a pele hidratada.
10
Protetor Solar Incolor FPS 30, da ASK
Ideal para cuidar da pele, especialmente se ela for bem sensível ao sol. Com uma fórmula que hidrata, nutre e protege, proporcionando uma sensação de toque suave e seco. Possui um filtro de alta proteção contra os raios UVA e UVB, prevenindo as queimaduras solares e o envelhecimento precoce. Além disso, conta com a vitamina E a nano coenzima Q10, que são aliados contra o envelhecimento e a ação dos radicais livres, mantendo sua pele mais firme e bonita.