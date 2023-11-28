Veja algumas dicas para passar o protetor solar do jeito certo

O protetor solar é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares Crédito: Shutterstock

Com a chegada das estações mais quentes e da temporada de praias, o protetor solar volta a ser debatido – mesmo que ele tenha que ser usado o ano inteiro. “O calor nos lembra que os danos dos raios solares são imediatos, por isso a pele fica vermelha. Mas o problema não para por aí, já que estes danos persistem na pele e acabam danificando o material genético, o que causa envelhecimento precoce e câncer de pele”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.

Mas você sabe a quantidade certa para passar o protetor solar? “A regra da colher de chá ainda é a mais simples. A dose usada pela Food and Drug Administration (FDA) nos testes de filtro solar é de 2 mg/cm², o equivalente a uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e couro cabeludo; uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás; uma colher de chá para cada braço; uma colher de chá para a parte da frente de cada perna e outra para a parte de trás de cada perna”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.

A regra é fácil de ser reproduzida e padronizada. "Por isso é a maneira mais fácil de passar a saber se você está passando a quantidade certa de protetor solar. A forma certa de aplicar o protetor solar é 30 minutos antes da exposição solar, sem roupa, de maneira uniforme, espalhando bem e evitando acúmulos em algumas áreas. Ele deve ser aplicado em todo corpo! Nunca esquecer das mãos, pés e orelhas”, completa Paola Pomerantzeff.

Apesar da praticidade, a regra dos dedos não “padroniza” porque o tamanho do dedo de uma pessoa para outra varia. “Além disso, a quantidade que se coloca em cada dedo também pode variar (a espessura do protetor solar sobre cada dedo)”, diz Paola Pomerantzeff.

POR QUE DEVO USAR?

O protetor solar é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares. Pesquisas descobriram que o guarda-sol não consegue bloquear as radiações e oferece, no máximo, FPS 8. Além disso, os danos causados pelos raios solares são muitos.

"Por exemplo, a radiação UVA é a principal produtora de radicais livres, sendo capaz de atravessar nuvens, vidros e penetrar profundamente na pele, chegando até as células da derme, o que pode causar desde lesões mais simples até câncer de pele, além deste tipo de radiação ser o principal responsável pelo envelhecimento precoce e o surgimento de manchas e rugas. Já a radiação UVB deixa a pele vermelha e queimada, danifica a epiderme e é mais abundante entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, sendo capaz de atravessar o bloqueio dos filtros químicos e aumentar o risco de cancerização”, explica Paola Pomerantzeff.

O produto escolhido depende de seu tipo de pele. Por exemplo, uma pessoa com fototipo 1 precisa de uma proteção muito maior quando comparado com uma pessoa com fototipo maior. Isso porque quanto maior o fototipo, mais escura a melanina da pele, um pigmento que protege a pele contra a radiação.

"Portanto, um indivíduo com pele clara, tem menos proteção e por isso precisa de fotoprotetores com FPS e UVA maiores. Além disso, é preciso levar em consideração o sensorial do fotoprotetor. Pessoas de pele oleosa devem usar produtos que sejam mais secos, enquanto quem apresenta pele seca deve usar produtos mais hidratantes”, explica a dermatologista. Vale lembrar que a partir do FPS 30, já temos uma boa proteção, que fica perto de 97% de absorção da UVB, por exemplo.

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