15 lançamentos de beleza: sabonete facial, esmaltes, maquiagens e mais

01

Body Splash Lady in Red, da Kiss New York

A marca lança a nova linha de body splash em quatro opções – Sun Kissses, Sweet Heart, Lady in Red e Night Love, que oferece perfumação leve inspirada em fragrâncias premium. Além de fixação e sensação de frescor prolongado, a linha é enriquecida com vitamina E para hidratar e desacelerar o envelhecimento precoce da pele. A Lady in Red é uma fragrância frutal floral descontraída e marcante. Com notas de ameixa negra bergamota e framboesa equilibradas com um toque do lírio do vale.

02

Protetor Solar Gel Creme FPS 70, da Heliomax

A nova marca de fotoprotetores é composta por cinco versões faciais, sendo duas sem cor e três com cor, nos tons claro, médio e médio escuro. O protetor sem cor traz o equilíbrio entre sensorial ultraleve, a ação superantioxidante do Exposhield, composto por luteína, cúrcuma, quercetina e chá verde, e a tecnologia SmartDry, que controla a oleosidade e o brilho por 12 horas sem ressecar. A versão Gel Creme FPS 70, resistente à água, protege a pele contra os raios UVA e UVB e os efeitos da luz visível e do infravermelho, além de proteger contra os danos causados pela poluição.

03

Sérum Firmador de Seios e Colo, da Raavi

Com textura leve e fórmula aquosa, o produto exerce uma ação de lifting na região dos seios. Possui o ativo biotecnológico Sculpup, derivado dos polifenóis da amora e colágeno vegetal que, em sinergia, promovem ação tonificante, deixando os seios com aparência mais firme e modelada. Diminui as linhas de expressão da área do colo e proporciona um resultado de pele macia, sedosa e hidratada. É indicado para todos os tipos de pele.

04

Sabonete Facial Esfoliante, da Payot

O produto, limpa profundamente sem agredir, desobstrui os poros, elimina as impurezas, remove o excesso de oleosidade e deixa a pele macia e luminosa. A formulação rica em ativos naturais, com o extrato de hibisco – obtido a partir da planta, tem ação emoliente e antioxidante – e microesferas de origem natural, uma combinação de partículas de tamanhos diferentes, extraídas da polpa da madeira e de sementes de oliva, de fonte renovável e biodegradável, que promove uma esfoliação eficiente, sem machucar, deixando a pele macia e suave ao toque. O sabonete tem textura em gel.

05

Coleção de Esmaltes Ana Castela, da Impala

A coleção é composta por uma paleta de 10 cores de esmaltes que transitam entre tonalidades vibrantes, inspiradas na alegria do Agronejo e que estarão entre as tendências do verão, e os tons terrosos que trazem a beleza da vida na roça e compõem com maestria qualquer produção. Para o desenvolvimento de uma linha única, que expressasse sua essência, Ana Castela trouxe toda sua paixão pela música e pela vida rural, acompanhando de perto o processo de criação dos esmaltes. As cores são: rosa claro e escuro, turquesa, azul vioeta, marrom, nude, verde, roxo, rosa queimado e glitter.

06

Higienizando a Jubinha Shampoo Suave Limpeza Delicada e Hidratante, da Widi Care

A marca lança Jubinha, a sua primeira linha voltada para o público infantil desenvolvida para os cabelos ondulados, cacheados e crespos de crianças de 3 a 12 anos incompletos. A fórmula é enriquecida com ativos naturais, como Extrato de Frutas Vermelhas, Óleo de Algodão, Óleo de Jojoba e Manteiga de Tucumã – que promovem cuidados capilares de alta qualidade, maciez, definição, brilho e hidratação sem pesar os fios. O shampoo limpa os cabelos sem embaraçar ou embolar os fios. Formulado exclusivamente para cabelos com curvas, ele tem uma espuma que deixa o cabelo hidratado logo no primeiro uso.

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Armani Code Parfum, de Giorgio Armani

Mantendo sua identidade amadeirada, aromática e sensual, agora a fragrância possui uma faceta mais sensível, graças à sua combinação de notas de íris. O perfume contém notas de topo de bergamota e folha de bergamota, ambas provenientes da Calábria, na Itália. Para essa fragrância, a bergamota foi extraída por destilação molecular, permitindo ao perfumista selecionar cuidadosamente um segmento molecular específico da bergamota. Para realçar o aroma, nas notas de coração possui raiz de orris e sálvia esclareia que são impulsionados pela fusão de notas de íris naturais e tecnológicas. O lançamento também é composto pelas notas de fava tonka e cedro, presentes nas notas de fundo.

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Shampoo para Barba, da King C. Gillette

A marca premium chega ao país e oferece solução para atender todas as necessidades do homem moderno, com a primeira linha completa de produtos para cuidados com a barba, que auxiliam na limpeza, desenho, maciez e estilo da barba. A nova marca apresenta produtos que promovem tanto o tratamento quanto a estilização dos pelos faciais. O shampoo remove impurezas e oleosidade, deixando a barba limpa e a pele refrescante. Também possui agentes condicionantes que promovem uma sensação de maciez. Sua fórmula contém extratos naturais como o mentol, água de coco, óleo de argan e óleo de abacate.

09

Listerine Melancia e Hortelã

Cuidar da saúde bucal como forma de autocuidado pode ser uma rotina eficiente para a prevenção de doenças bucais como gengivite e placas bacterianas. O primeiro enxaguante bucal com sabor frutado da marca conta com os quatro óleos essenciais: eucaliptol, que apresenta propriedades antibacterianas e contribui com o sensorial da fórmula; mentol, que também combate as bactérias juntamente com seu frescor natural; salicilato de metila, que é inspirado no óleo presente na gaultéria e contribui para a eliminação dos germes; timol, baseado no óleo da planta de tomilho e participa com ações antissépticas. Todos os óleos oferecem uma penetração mais profunda no biofilme, assim atingindo toda boca, onde a escova e o fio dental não são capazes de alcançar.

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Iluminador Líquido, da Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica

A coleção traz inovação, alta performance e a presença da fragrância exclusiva inspirada no refrigerante , que foi obtida por meio de uma tecnologia capaz de captar os mais diferentes cheiros e traduzi-los em insumos aplicáveis em outros produtos. Com textura fluida e levinha, o iluminador para o corpo e rosto promete deixar a pele ainda mais radiante, com o bronze que só uma terra tropical como o Brasil pode oferecer. Ideal para a aplicação no rosto e no corpo, ele ainda é resistente à água e ao suor, proporcionando sensação de hidratação sem deixar a pele oleosa. O produto possui o cheirinho inspirado no refrigerante.

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Paleta de sombra My Secret, da Dalla

As paletas de sombra são compostas por nove cores exuberantes, que destacam a essência e versatilidade cromática, destinada a atender todos os gostosa. A Mon Amour se destaca pela ousadia de suas cores, que espelham personalidades vibrantes e expressivas, ressaltando um visual alegre e sofisticado em cada aplicação.

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Óleo Finalizador Nutritivo Brilho Lamelar, da TRESemmé

A linha Brilho Lamelar chega com uma nova tecnologia que promove 7 vezes mais brilho a todos os tipos de cabelo, trazendo o desejado efeito gloss desde o primeiro uso. O óleo é enriquecido com um blend de óleos de macadâmia e coco. Com propriedades que nutrem, alinham as pontas e restauram a maciez e o brilho dos cabelos, o produto proporciona o efeito gloss instantâneo, sem pesar.

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OnActive Drink, da Herbalife

Disponível no sabor chocolate, a bebida foi formulada com base na ciência para atender as necessidades do público 40+. Para isso, traz o exclusivo Smart Complex, uma combinação de ingredientes essenciais para o organismo, que oferecem 10 benefícios em um único produto. Entre eles, estão dois ativos especiais: a Luteína FloraGLO e a Zeaxantina Optisharp, além de vitaminas A, C e E, cobre, selênio e zinco, importantes para a imunidade e para a performance ocular. A bebida ainda oferece 9 g de proteínas e 2,5 g de fibras por porção.

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Creme Multirreparador Calmante Cicabella, da Depil Bella

A novidade, que contém D-Pantenol, óleo de amêndoas, manteiga de karité e lanolina vegetal, previne irritações, acalma e protege a pele e reduz o ressecamento. Indicado para uso facial e corporal, especificamente em partes especificamente mais delicadas, como áreas tatuadas, pele sensibilizada por alguma lesão ou cicatriz, áreas ressecadas, como lábios, joelhos, cotovelos e calcanhares. Ele ainda age como uma barreira para o alívio em locais de atrito, como virilhas e axilas.

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Secador MultPower 2540W, da Lion