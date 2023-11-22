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Morte no Rio de Janeiro

Hemorragia pulmonar: entenda quadro ligado à morte de fã de Taylor Swift

A hemorragia pulmonar é um sangramento do tecido pulmonar por lesão dos vasos da sua circulação, que é bem extensa
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 nov 2023 às 19:58

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 19:58

Ana Clara Benevides
Um laudo preliminar identificou pequenas hemorragias no pulmão de Ana Clara Benevides Crédito: Reprodução
Um laudo preliminar aponta que Ana Clara Benevides, fã que morreu durante o show de Taylor Swift, tinha pequenas hemorragias no pulmão, segundo informou à rede CNN a delegada responsável pelo caso, Juliana Almeida. 
O laudo do exame descreve que foi observado hemorragia no pulmão nos exames realizados, mas ainda não é possível afirmar que essa tenha sido a causa da morte da jovem. Outros exames estão em andamento e deve ser avaliado todo o contexto do evento e o histórico de saúde da jovem. Resultados de outros exames, que ainda vão sair, precisam ser avaliados para se chegar a uma conclusão. 
Ana Clara, de 23 anos, morreu durante a apresentação da sexta-feira (17), que aconteceu no Engenhão, no Rio de Janeiro. O laudo foi feito a partir de um exame necroscópico no IML da Cidade.

 A DOENÇA

A hemorragia pulmonar é um sangramento do tecido pulmonar por lesão dos vasos da sua circulação, que é bem extensa. "Geralmente, os pacientes possuem uma causa que pode ser conhecida ou não, que pode propiciar ao sangramento no pulmão", conta a pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet, da Unimed Vitória.
Os sintomas da condição podem variar dependendo da intensidade do sangramento. Os mais comuns são a tosse, a dificuldade em respirar, o escarro com sangue e a febre se tiver alguma infecção. "A condição pode haver inúmeras causas. Desde infecções, doenças autoimunes ou cardíacas, problemas de coagulação, uso de alguns medicamentos, exposição às substâncias com algum grau de toxicidade, doenças pulmonares crônicas em que a mucosa da via aérea fica mais vulnerável, rompimento de vasos por inflamação, entre outras", explica a médica.
Geralmente os sintomas mais comuns são a tosse, a dificuldade de respirar e, por vezes, a expectoração com sangue.  Ao se deparar com uma pessoa nessa situação é importante ter o atendimento médico.
Kristiane R. Moreira Soneghet
Kristiane R. Moreira Soneghet diz que  ao se deparar com uma pessoa nessa situação é importante ter o atendimento médico. Crédito: Divulgação
"É importante procurar logo por socorro para não deixar o quadro evoluir. Se for algo mais intenso, com comprometimento maior da respiração, deve-se direcionar para um serviço de emergência para as devidas condutas"
Kristiane Rocha Moreira Soneghet - Pneumologista
A médica diz que isoladamente é difícil que o calor ocasione a hemorragia pulmonar. É importante investigar a causa que pode estar levando ao sangramento e tratá-la. "Casos de sangramento de intensidade maior, que leve à insuficiência respiratória, caracterizam uma emergência e condutas específicas devem ser tomadas por uma equipe preparada, visando proteger a via aérea, garantir a oxigenação e estabilizar o paciente para, em seguida, haver a investigação da causa, com a realização de exames direcionados", finaliza a médica.

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