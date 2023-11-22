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Black Friday: 8 hidratantes corporais em promoção

O hidratante evita o ressecamento da pele e ajuda a preservar as funções da barreira cutânea, que protege a pele contra as agressões externas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 nov 2023 às 10:00

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 10:00

Black Friday: hidratantes
Um seleção de hidratantes para comprar na Black Friday Crédito: Divulgação
Manter a pele hidratada é fundamental para deixá-la saudável. E o hidratante evita o ressecamento da pele e ajuda a preservar as funções da barreira cutânea, que protege a pele contra as agressões externas, como a poluição, as variações no clima, os vírus e as bactérias.
O uso de um hidratante com boa formulação ajuda a preservar a integridade estrutural da camada córnea, a mais externa da epiderme. O melhor momento para aplicar o hidratante é logo após o banho, quando a pele está limpa e pronta para receber os ativos que irão restaurar a barreira cutânea
"Durante o banho, parte dos lipídios são removidos pela água quente e uso do sabonete, sendo importante repor a hidratação. É mais fácil espalhar o produto na pele ainda úmida. Os ativos ajudam a manter a umidade, trazendo mais eficácia ao hidratante", explica a dermatologista Giane Giro. Que tal escolher um hidratante novo? Com a Black Friday é possível encontrar o produto com desconto. Confira!

VEJA 8 HIDRATANTES 

Black Friday: hidratantes
Um seleção de hidratantes para comprar na Black Friday Crédito: Divulgação
  1. Creme Hidratante Corporal Neutrogena Body Care Intensive Hidrata & Suaviza. Para pele seca e extra seca. Com textura leve e absorção imediata, o produto hidrata por 48 horas. De R$ 35,99 por R$ 31,34. (COMPRA AQUI)

  2. Creme Hidratante Pele Seca a Extra Seca, da Cerave. Contém três ceramidas essenciais e Ácido Hialurônico na composição, que ajudam a manter a elasticidade da pele. De R$ 89,90 por R$ 82,90. (COMPRE AQUI)

  3. Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Conta com uma fórmula de 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos, um blend de óleos e vitaminas que cuidam da pele ao criar uma barreira. Sua textura é de fácil absorção e não possui fragrância. De R$ 51,19 por R$ 35,99. (COMPRE AQUI)

  4. Loção Hidratante Corporal de Ureia 10%, da Raavi. Com rápida absorção e ação desodorante, hidrata profundamente a pele, devolvendo maciez e sedosidade, sem deixar sensação de oleosidade. Indicada principalmente para peles ásperas e ressecadas, a ureia é um agente que promove hidratação por um período prolongado. De 32,88 por R$ 29,59. (COMPRE AQUI)

  5. Creme Hidratante Corporal, da Cetaphil. Indicado para peles extremamente secas e sensíveis. Traz fórmula que proporciona até 48 horas de hidratação da pele, graças aos componentes com alto poder hidratante, como a Niacinamida, o Pantenol e o Glicerina. De R$ 104,90 por R$ 79,90. (COMPRE AQUI)

  6. Hidratante Corporal Terrapeutics Lavanda, da Granado. Hidrata e nutre a pele diariamente. Com uma fragrância suave e delicada de lavanda, proporciona uma sensação relaxante e fresca. De R$ 35,50 por R$ 28,90. (COMPRE AQUI)

  7. Lipikar Baume AP + M, da La Roche-Posay. Hidratante corporal para peles secas ou ressecadas. Restaura a barreira da pele e alivia a sensação de repuxamento, coceiras, irritações ou vermelhidão. De R$ 219,90 por R$ 170,90. (COMPRE AQUI)

  8. Hidratante Corporal Milk Pele Seca e Extra Seca, da Nivea. Hidrata profundamente a pele. Tem duas vezes mais óleo de amêndoas, nutrindo intensamente por 48 horas. De R$ 17,59 por R$  14,90. (COMPRE AQUI)

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