Black Friday: 8 hidratantes corporais em promoção

VEJA 8 HIDRATANTES
- Creme Hidratante Corporal Neutrogena Body Care Intensive Hidrata & Suaviza. Para pele seca e extra seca. Com textura leve e absorção imediata, o produto hidrata por 48 horas. De R$ 35,99 por R$ 31,34. (COMPRA AQUI)
- Creme Hidratante Pele Seca a Extra Seca, da Cerave. Contém três ceramidas essenciais e Ácido Hialurônico na composição, que ajudam a manter a elasticidade da pele. De R$ 89,90 por R$ 82,90. (COMPRE AQUI)
- Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Conta com uma fórmula de 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos, um blend de óleos e vitaminas que cuidam da pele ao criar uma barreira. Sua textura é de fácil absorção e não possui fragrância. De R$ 51,19 por R$ 35,99. (COMPRE AQUI)
- Loção Hidratante Corporal de Ureia 10%, da Raavi. Com rápida absorção e ação desodorante, hidrata profundamente a pele, devolvendo maciez e sedosidade, sem deixar sensação de oleosidade. Indicada principalmente para peles ásperas e ressecadas, a ureia é um agente que promove hidratação por um período prolongado. De 32,88 por R$ 29,59. (COMPRE AQUI)
- Creme Hidratante Corporal, da Cetaphil. Indicado para peles extremamente secas e sensíveis. Traz fórmula que proporciona até 48 horas de hidratação da pele, graças aos componentes com alto poder hidratante, como a Niacinamida, o Pantenol e o Glicerina. De R$ 104,90 por R$ 79,90. (COMPRE AQUI)
- Hidratante Corporal Terrapeutics Lavanda, da Granado. Hidrata e nutre a pele diariamente. Com uma fragrância suave e delicada de lavanda, proporciona uma sensação relaxante e fresca. De R$ 35,50 por R$ 28,90. (COMPRE AQUI)
- Lipikar Baume AP + M, da La Roche-Posay. Hidratante corporal para peles secas ou ressecadas. Restaura a barreira da pele e alivia a sensação de repuxamento, coceiras, irritações ou vermelhidão. De R$ 219,90 por R$ 170,90. (COMPRE AQUI)
- Hidratante Corporal Milk Pele Seca e Extra Seca, da Nivea. Hidrata profundamente a pele. Tem duas vezes mais óleo de amêndoas, nutrindo intensamente por 48 horas. De R$ 17,59 por R$ 14,90. (COMPRE AQUI)
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