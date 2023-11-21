8 perfumes importados que estão com desconto na Black Friday

8 PERFUMES IMPORTADOS
- Eau de Parfum Libre, de Yves Saint Laurent (50 ml). Possui uma composição extremamente harmônica, que equilibra quente e frio com excelência. A essência de Libre traz um perfume de Lavanda, presente no topo e coração. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição, com sofisticação e charme, acompanhadas por notas orientais e quentes. De R$ 499,90 por R$ 474,90. (COMPRE AQUI)
- Eau de Toilette Boss Bottled, de Hugo Boss. É um perfume masculino amadeirado Estimula os sentidos com notas florais e frutais, uma fragrância profunda e calorosa. De R$ 489,00 por R$ 299,00. (COMPRE AQUI)
- La Vie Est Belle, da Lancôme. É um feminino floral oriental gourmand. Tem como notas de topo a pêra e cassis, no corpo as notas de Íris, Jasmin e Flor de Laranjeira, e como nota de fundo o Patchouli, a Fava Tonka, a Baunilha e a Pralinê. De R$ 355, 87 por R$ 300,31. (COMPRE AQUI)
- Le Male Le Parfum, de Jean Paul Gaultier (75 ml). Perfume masculino oriental amadeirado. A fragrância reúne acordes de Lavanda, Íris, Cardamomo e Baunilha, que aqui se encontram com o sofisticado toque de madeiras nobres. Contrastante, fresco e vivo, este intenso eau de parfum nos remete a uma mágica odisseia olfativa. De R$ 459,00 por R$ 399,00. (COMPRE AQUI)
- Acqua di Giò Pour Homme Eau de Toilette, de Giorgio Armani (100 ml). É um perfume aquático e fresco. Proporciona uma sensação de liberdade, juventude e equilíbrio para homens livres. Tem como as notas de topo a Bergamota, o Limão, a Lima e a Mandarina (Tangerina). De R$ 349,90 por R$ 321,90. (COMPRE AQUI)
- Perfume Katy Perry Killer Queen (100 ml). É um perfume floral oriental. Reflete o espírito rebelde de Katy Perry a partir de notas ousadas, inebriantes e, ao mesmo tempo, encantadoras. De R$ 230,00 por R$ 188,90. (COMPRE AQUI)
- Eau de Toilette Azzaro Pour Homme (100 ml). Perfume masculino para o homem sofisticado e clássicos. Intenso e clássico, ele pede por uma fragrância assim. Uma combinação de acordes quentes dão um toque fascinante e rico, uma tentação aos sentidos. De R$ 247,00 por R$ 199,36 (COMPRE AQUI)
- Eau de Parfum Good Girl, de Carolina Herrera (50 ml). É um perfume feminino oriental floral. É poderoso e sensual, perfeito para a mulher moderna, audaciosa, sexy, elegante e enigmática. De R$ 499,00 por R$ 429,00. (COMPRE AQUI)
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