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Para todos os gostos

8 perfumes importados que estão com desconto na Black Friday

Tem opções amadeiradas e orientais, que chegam em notas de Patchouli, Baunilha e Limão
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 nov 2023 às 10:00

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 10:00

Perfumes importados para a Black Friday
Uma seleção de perfumes importados para comprar na Black Friday Crédito: Divulgação
Os perfumes podem ser uma boa opção de presente. E, com a Black Friday que acontece nesta semana, esse é um bom período para adquirir a fragrância importada com descontos. Tem opções amadeiradas e orientais, que chegam em notas de Patchouli, Baunilha e Limão.
A seguir, você vai conferir fragrâncias de marcas famosas como Hugo Boss, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani e Carolina Herrera. Escolha a que combina mais com você!

8 PERFUMES IMPORTADOS

Perfumes importados para a Black Friday
Uma seleção de perfumes importados Crédito: Divulgação
  1. Eau de Parfum Libre, de Yves Saint Laurent (50 ml). Possui uma composição extremamente harmônica, que equilibra quente e frio com excelência. A essência de Libre traz um perfume de Lavanda, presente no topo e coração. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição, com sofisticação e charme, acompanhadas por notas orientais e quentes. De R$ 499,90 por R$ 474,90. (COMPRE AQUI)

  2.  Eau de Toilette Boss Bottled, de Hugo Boss. É um perfume masculino amadeirado Estimula os sentidos com notas florais e frutais, uma fragrância profunda e calorosa. De R$ 489,00 por R$ 299,00. (COMPRE AQUI)

  3. La Vie Est Belle, da Lancôme. É um feminino floral oriental gourmand. Tem como notas de topo a pêra e cassis, no corpo as notas de Íris, Jasmin e Flor de Laranjeira, e como nota de fundo o Patchouli, a Fava Tonka, a Baunilha e a Pralinê. De R$ 355, 87 por R$ 300,31. (COMPRE AQUI)

  4. Le Male Le Parfum, de Jean Paul Gaultier (75 ml). Perfume masculino oriental amadeirado. A fragrância reúne acordes de Lavanda, Íris, Cardamomo e Baunilha, que aqui se encontram com o sofisticado toque de madeiras nobres. Contrastante, fresco e vivo, este intenso eau de parfum nos remete a uma mágica odisseia olfativa. De R$ 459,00 por R$ 399,00. (COMPRE AQUI)

  5. Acqua di Giò Pour Homme Eau de Toilette, de Giorgio Armani (100 ml). É um perfume aquático e fresco. Proporciona uma sensação de liberdade, juventude e equilíbrio para homens livres. Tem como as notas de topo a Bergamota, o Limão, a Lima e a Mandarina (Tangerina). De R$ 349,90 por R$ 321,90. (COMPRE AQUI)

  6. Perfume Katy Perry Killer Queen (100 ml). É um perfume floral oriental. Reflete o espírito rebelde de Katy Perry a partir de notas ousadas, inebriantes e, ao mesmo tempo, encantadoras. De R$ 230,00 por R$ 188,90. (COMPRE AQUI)

  7. Eau de Toilette Azzaro Pour Homme (100 ml). Perfume masculino para o homem sofisticado e clássicos. Intenso e clássico, ele pede por uma fragrância assim. Uma combinação de acordes quentes dão um toque fascinante e rico, uma tentação aos sentidos. De R$ 247,00 por R$ 199,36 (COMPRE AQUI)

  8. Eau de Parfum Good Girl, de Carolina Herrera (50 ml). É um perfume feminino oriental floral. É poderoso e sensual, perfeito para a mulher moderna, audaciosa, sexy, elegante e enigmática. De R$ 499,00  por R$ 429,00. (COMPRE AQUI)

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