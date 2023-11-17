Confira 30 produtos de beleza para comprar na Black Friday

- Gel de Limpeza Facial Actine, da Darrow. Indicado para pele oleosa e acneica, ele elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. Traz fórmula com a poderosa vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne. De R$ 66,49 por R$ 59,90. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar e Bronzeador Corporal Bifásico HydroOil FPS 30, da Isdin. Fotoprotetor corporal bifásico com alta proteção contra raios UVA/UVB e com Tecnologia Pró-Melanina, que potencializa o bronzeamento. De R$ 92,90 por R$ 72,73. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Gel Creme, da Australian Gold. Para todos os tipos de pele. Possui toque seco e promove alta proteção contra raios UVA/UVB e poluição, prevenindo a pele do envelhecimento precoce causado por radicais livres. De R$ 63,99 por R$ 56,00. (COMPRE AQUI)
- Sérum Facial Melano CC Essence. É concentrado com vitamina C pura e Ascorbyl Tetraisopalmitate que é um derivado da vitamina C. Além de clarear a pele, ele controla a oleosidade e diminui os poros dilatados. De R$ 81,99 por R$ 66,39. (COMPRE AQUI)
- Gel de Limpeza Effaclar Gel Concentrado, da La Roche-Posay. Ideal para peles mistas e oleosas. Ele desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne. De R$ 66,99 por R$ 62,90. (COMPRE AQUI)
- Sérum Facial Uniform & Matte Vitamina C, da Garnier. Garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. Possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Seu uso reduz as manchas na pele graças a ação antioxidante da vitamina C. De R$ 69,99 por R$ 53,90. (COMPRE AQUI)
- Hidratante Epidrat Corpo Intensivo, da Mantecorp Skincare. Possui propriedades antioxidantes e proporciona uma hidratação intensa e imediata para a pele ressecada, com uma ação que dura até 24 horas. De R$ 79,90 por R$ 49,90.
- Dercos Shampoo Antiqueda Energy+, da Vichy. Shampoo estimulante para cabelos com queda. Combate a perda dos fios e traz volume duradouro para o cabelo. De R$ 159,90 por R$ 118,90. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Minesol Oil Control, da Neostrata. Protetor solar facial com textura gel-creme para pele oleosa. Previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol. De R$ 99,99 por R$ 69,99. (COMPRE AQUI)
- Hidratante Facial Edelweiss, da The Body Shop. É um creme leve, com textura aerada e que fornece hidratação durante o dia todo, resultando em uma pele mais suave. De R$ 234,90 por R$ 149,90.
- Sabonete Esfoliante Facial Antioleosidade, da Negra Rosa. Promove uma limpeza profunda da pele sem ressecar. Sua textura em gel com microesferas esfoliantes possui dupla ação: funciona como um sabonete de limpeza diário e também como um esfoliante suave, controlando a oleosidade excessiva. De R$ 27,90 por R$ 19,90.
- Colônia Nectarina da Andaluzia, da Phebo . É um perfume unissex floral frutal verde. Fresco e elegante, ele traz um aroma vivo, confortável e sofisticado. Traz a nota suculenta da nectarina para se contrapor aos acordes florais. De R$ 90,50 por R$ 45,25.
- Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, da Neutrogena. Hidratante facial para todos os tipos de pele. Reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. De R$ 54,90 por R$ 46,94. (COMPRE AQUI)
- Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew. Com peptídeos purificados em sua composição, promove ação pró-colágeno e antioxidante, aumentando a elasticidade da pele e ajudando na redução das rugas. De R$ 199,90 por R$ 139,99. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Corporal Gel Creme FPS 30 Boti.Sun, de O Boticário. Em uma textura ultraleve e confortável com secagem rápida, hidrata a pele com acabamento 100% invisível. Além disso, não muda a cor natural da sua pele. R$ 51,90 por R$ 35,90.
- Daylight Vitality, da Noorskin. É um hidratante facial diurno, de rápida absorção. Seus ativos nutrem a pele, criam uma camada protetora contra a luz azul e a poluição, reduzem os sinais de fadiga, suavizam as linhas de expressão e uniformizam o tom. De R$ 340 por R$ 238.
- Cleany Controle Gel de Limpeza, da Theraskin. Gel de limpeza facial para peles mistas a oleosas. Limpa e remove todas as impurezas sem ressecar a pele. De R$ 49,99 por R$ 38,98. (COMPRE AQUI)
- Vitamina C Antioxidante Hidratante, da Sallve. Proporciona hidratação equilibrada, controlando a oleosidade e reduzindo a ocorrência de cravos. É eficaz na prevenção de linhas finas e na melhoria da aparência de manchas, olheiras e bolsas nos olhos. De R$ 99,90 por R$ 79,90.
- Collagen Peptide, da Ada Tina. Sérum anti-idade e clareador, concentrado em Ultra Peptídeos Pró-Colágeno e Ácido Hialurônico de Baixíssimo Peso Molecular, que combate o envelhecimento precoce e reduz 10 tipos de rugas, inclusive as mais profundas. De R$ 280,00 por R$ 140,00.
- Máscara para Cílios Colorida New Wave, da Contém1g. A fórmula super pigmentada colore os cílios da raiz às pontas desde a primeira aplicação, mantendo os fios separados. Sua textura leve também permite que você aplique quantas camadas quiser. De R$ 64,90 por R$ 45,43.
- Base Líquida Hidraluronic Matte Q105 e Q120, da Vult. Tem em sua fórmula Ácido Hialurônico, responsável por reter a umidade, hidratando e mantendo a pele firme. Seu acabamento matte deixa a pele sequinha, com brilho e oleosidade controlados por todo o dia. De cobertura média, tem duração de até 8h. De R$ 41,90 por R$ 12,57.
- Creme Hidratante para Mãos 7Belo, da Quem Disse, Berenice?. Possui textura muito cremosa de fácil absorção, e sensorial confortável. Promove hidratação por até 48 horas, além de ter a fragrância da bala de framboesa. De R$ 25,90 por R$ 12,95 (COMPRE AQUI)
- Sabonete Líquido Corporal Aroma Shower Relax, da Weleda. Sabonete líquido corporal produzido com blend de óleos essenciais e 100% natural de Lavanda Aromática, Laranja-Bergamota Cítrica e Vetiver Quente e Amadeirado. De R$ 72,90 por R$ 61,96.
- Nioxin Anti-Hairloss. Sérum de tratamento intensivo para cabelos com queda e afinamento, ajudando a engrossar os fios e reduzir a queda, através da melhora na ancoragem dos fios. De R$ 201,00 por R$ 98,00.
- Perfume David Beckham Classic. Abre com uma explosão de frescor efervescente: um acorde efervescente de gin e tônica misturado com gálbano e limão. O coração picante e fresco de cipreste, noz-moscada e menta leva a uma assinatura refinada de notas amadeiradas quentes e âmbar viciante. De R$ 199,00 por R$ 149,00
- Eau Thermale, da Avène. Água termal em spray para a pele sensível. Conta com ação calmante, suaviza e hidrata a pele, além de proporcionar sensação de frescor. De R$ 89,99 por R$ 80,90. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Stick Fps 50, da Mustela. Protetor solar facial que possui fórmula com óleo de abacate, protege as áreas específicas do rosto e do corpo, como maçãs do rosto, orelhas e lábios. Sua textura é invisível e não pegajosa. De R$ 104,99 por R$ 89,49.
- Wella Professionals Invigo Sun Leave-in. Leave-in que proporciona proteção da cor de alta performance, através do complexo de ingredientes Sun Blend, que inclui pró vitamina B5, que hidrata intensamente os fios após a exposição aos raios UV, e Vitamina E, que protege o cabelo dos danos causados pela exposição ao sol. De R$ 117,00 por R$ 80,00.
- Perfume Nostalgia, da Granado. As notas de topo cítricas abrem caminho para um corpo floral envolvente e elegante de flores brancas e rosas. As notas são envelopadas pela estrutura amadeirada, macia e confortável de cashmeran, âmbar e musk. De R$ 231,00 por R$ 115,50.
- Luminous630 Complexo de Reparação Noturna, da Nivea. O produto conta com o ingrediente Luminous630, responsável por uniformizar o tom da pele, reduzindo as marcas escurecidas e deixando-a iluminada. De R$ 119,90 por R$ 122,90. (COMPRE AQUI)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável