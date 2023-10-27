Novidades de esmaltes, cremes, makes e perfumes que chegam com tudo nas prateleiras

01

Lapiseira para Olhos à prova d´água, da Payot

A marca traz para o mercado a lapiseira retrátil, a evolução do lápis comum para olhos. Nas cores preta e marrom e à prova d’água. A novidade é altamente pigmentada, com textura supermacia, cremosa e secagem rápida. Com acabamento matte e uniforme, ela permite um traço preciso e de longa duração. A lapiseira para olhos à prova d’água não contém parabenos, além de ser dermatologicamente e oftalmologicamente testada.

02

8D HYALU+, da Profuse

O produto foi desenvolvido especialmente para combater o expossoma – o nome dado ao estresse oxidativo da pele causado pela poluição. Com oito tipos de Ácido Hialurônico, ele fortalece, regenera e protege a barreira cutânea contra a poluição atmosférica, além de promover hidratação instantânea e duradoura. O 8D HYALU+ ainda melhora a luminosidade e a textura, previne linhas de expressão e repara rugas finas. Com alta espalhabilidade e rápida absorção, é indicado para todos os tipos de pele.

03

Liqui.Laser Booster Clareador, da Ada Tina

Foi desenvolvido para iluminar a pele de forma intensa desde a primeira aplicação. Com niacinamida concentrada e com a exclusiva tecnologia da marca, Glycogen Hyaluronic Peptide, o produto tem ação antioxidante e antiglicante, clareando até as manchas mais persistentes e contribuindo com o rejuvenescimento facial. O produto ainda conta com alta performance preenchedora atuando no aumento da produção de colágeno.

04

Linha RevitaNail, da Impala

É uma linha de tratamento completa com protocolo de três passos, que atua no fortalecimento, na regeneração e na proteção das unhas. Ela auxilia na regeneração das unhas por meio dos ativos Ácido Hialurônico, AHA (Ácido Mandélico e Ácido Glicólico), Extrato de Bambu e Óleo de Rosa Mosqueta. Com os ativos selecionados, a novidade atua no aumento de resistência à quebra, na aceleração de crescimento, na alta hidratação e ainda tem ação antioxidante, agindo diretamente na matriz ungueal e estimulando unhas saudáveis e bonitas.

05

Revitalift Pro Retinol FPS20, da L'Oréal Paris

O creme facial antissinais renova visivelmente a textura, uniformiza o tom e minimiza marcas de expressão. O produtor conta com uma fórmula potente, desenvolvida pelos laboratórios de L'Oréal Paris para combater os danos do tempo na pele e promover maior uniformização.

06

Y Eau de Parfum Intense, de Yves Saint Laurent Beauté

O novo perfume explora o contraste entre uma mistura intensa e amadeirada, além de um acorde fresco e picante. As notas de topo contam com uma essência olfativa fresca e revigorante de bagas de zimbro azul que ressoam com a energia do gengibre picante. Suas facetas de pinho refletem seu aroma ainda mais amadeirado. A fragrância traz notas de coração de lavanda diva, o bourbon de gerânio, com seu frescor, e sálvia esclareia, com seu calor aromático e ambarado. Conta ainda com patchouli, essência amadeirada e rica de Bali, na Indonésia.

07

Sabonete Líquido Corporal 7Belo, da Quem Disse, Berenice?

As marcas se juntaram para te teletransportar para os melhores momentos da infância. O sabonete líquido corporal possui textura cremosa e deixa sua pele macia e perfumada com a fragrância inspirada na bala 7Belo Framboesa, que traz um cheirinho de infância para o seu banho. Ele remove as impurezas e mantém a hidratação natural da pele.

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Butter Bomb Lip Gloss, da Ruby Kisses

Em seis tonalidades - do nude ao vermelho -, a novidade possui textura leve e confortável, além de uma grande capacidade de hidratar os lábios, sem deixá-los com uma sensação pegajosa. Sua fórmula se destaca por conter ingredientes que fazem muito sucesso no skincare: vitamina E, que oferece hidratação e ação antioxidante; e a manteiga de karité, para nutrir profundamente a pele e evitar o ressecamento. O produto pode ser aplicado como sombra líquida e intensificar a cor do batom e até como iluminador.

09

Skinfinish Sunstruck Bronzer, da MAC

O novo pó bronzeador em oito tons reais chega com acabamento matte e radiante. Os acabamentos são projetados para realçar o tom natural da pele. Fácil de esfumar, o pó é formulado com a exclusiva Marshmallow Cushion Blend, que dá uma textura sedosa, suave e refinada à pele. A fórmula de longa duração, até 24 horas, possui cobertura resistente à água, suor e umidade.

10

Spray Reparador, da Sallve

Foi desenvolvido para acalmar a pele após exposição ao sol, depilação ou situações em que pode estar mais sensibilizada. Formulado com pantenol e phytoesqualano, conhecidos pelo poder hidratante e reparador, além bisabolol e lúpulo, com ação calmante e anfi-inflamatória, o produto apresentou um efeito estatisticamente significativo na recuperação da barreira cutânea via eficácia clínica. O produto promete reduzir a vermelhidão e promover ação de refrescância, alívio e hidratação em 30 minutos após a aplicação. Tudo isso sem deixar uma sensação pegajosa.

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Luminous630 Antimarcas Sérum Anti-Idade, de Nivea

Para quem busca melhorar a aparência de marcas escurecidas antigas, o sérum combina a ação comprovada de Luminous630 com a expertise de Nivea em produtos de performance para atenuar rugas e linhas de expressão. Multifuncional, a novidade atua na redução de marcas escurecidas acumuladas há até 10 anos, tendo resultados visíveis a partir de duas semanas de uso. Além disso, ele deixa a pele mais firme ao preencher rugas, devido ao Booster de Colágeno presente em sua fórmula.

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Sérum de Niacinamida Concentrada Facial, da Kind Beauty and Care

O sérum de niacinamida concentrada de uso tópico pretende uniformizar o tom da pele, melhorar a textura e dar mais radiância. O ativo traz inúmeros benefícios, como hidratação profunda, controle da produção de oleosidade e diminuição da sensibilidade, resultando em uma barreira cutânea mais grossa e forte, além de reduzir manchas e prevenir rugas. Indicados para todos os tipos de pele, para face, pescoço e colo.

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Máscara de cílios High-Fi, de Clinique

A nova máscara de cílios foi criada para não grudar ou descascar, ser à prova de borrões, resistente ao suor e umidade. Disponível em duas cores (preto e marrom), a máscara possui aplicador especialmente desenvolvido para definir e separar os fios, garantindo mais comprimento e volume para os cílios, sem deixar grumos. Já sua tecnologia de lash care, composta por óleos de Argan, Coco e Moringa, nutrem e condicionam os fios, proporcionando cílios mais saudáveis e macios, com o uso contínuo do produto.

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Hidratante Antioxidante TimeWise, da Mary Kay

Tem uma fórmula leve, rica em antioxidantes, que absorve rapidamente e deixa a pele macia, com aspecto flexível e toque aveludado. Os ativos ajudam na redução da aparência de linhas finas, melhoram a firmeza da pele, devolvem o brilho natural e deixam a pele hidratada por 12 horas. Com opções para pele Normal/Seca e Mista/Oleosa, é adequado usá-lo duas vezes ao dia.

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Cooling Serum, da Dailus

Para aqueles dias em que você precisa dar uma revigorada e diminuir o inchaço e bolsas na região dos olhos, o Cooling Serum é certeiro. Com efeito anti-fadiga imediato, ele ajuda a acalmar, diminuir a aparência das olheiras e hidratar profundamente a região. O produto conta com diversos ativos com efeitos calmantes e revitalizantes como Ácido hialurônico, Niacinamida, Colágeno, Early boost, Extrato de Camomila, Extrato de Pepino e Extrato de Aloe Vera.

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Batom Bala Soft Matte, da Água de Cheiro