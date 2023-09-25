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Beleza

Saiba como escolher a base ideal para a sua pele

Conheça os tipos de produtos disponíveis e indicados segundo profissional da área de beleza
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Escolher a base certa é fundamental para o resultado da maquiagem Crédito: RomarioIen | Shutterstock
A base é o item principal para uma maquiagem bem-feita. Afinal, como o próprio nome diz, ela é a base. Sem uma pele bem-preparada, nem o melhor pó ou a melhor sombra tem boa fixação. Além disso, o item ajuda a cobrir imperfeições e dá outra textura à pele.
Hoje, o mercado oferece uma variedade imensa de bases: em pó, líquida, em musse, cremosa, entre outras. Mas sempre fica a dúvida: como escolher a certa? Por isso, Eri Nascimento, docente da área de beleza do Senac São Paulo, explica como escolher a textura ideal conforme o tipo de pele. Veja!

LÍQUIDA

Tem uma textura mais fácil de ser aplicada, podemos utilizar uma esponja ou um pincel para melhor absorção. É indicada para peles secas ou normais.

CREMOSA 

Tem uma textura diferente da líquida, é mais densa. Ela ajuda a corrigir imperfeições e sinais da idade mais facilmente. É indicada para peles secas e normais. Cuidado: se não for aplicada corretamente, o efeito na pele pode ficar pesado.

MUSSE 

Seu efeito é mais leve e delicado, não tem uma cobertura tão potente. É indicada para pele oleosa, por ser livre de óleo e manter um efeito matte.

BASTÃO (STICK) 

Possui a vantagem de ser usada como base ou corretivo. Com ótima cobertura, é indicada para pele normal e seca. Assim como a cremosa, quando não aplicada corretamente, pode dar um efeito pesado à pele.
Imagem Edicase Brasil
Duo base é recomendada para todos os tipos de pele  Crédito: fotaro100 | Shutterstock

DUO BASE 

É recomendada para todos os tipos de pele. Proporciona o efeito do pó, mas a textura da base dá o efeito matte mais opaco à pele. Contém boa cobertura. Cuidado: em peles mais maduras, essa base pode destacar as linhas de expressão.

EM PÓ 

É indicada para pele oleosa ou mista. Não apresenta uma cobertura tão eficiente quanto as demais. Seu efeito é opaco, o que a torna semelhante ao pó compacto. É uma ótima opção para o dia a dia, mas não faz grandes correções.

SPRAY 

Dá um efeito leve à make, assim como a base em musse, e proporciona um cobrimento não muito potente. Para aplicá-la, deve-se tomar cuidado para ter um efeito uniforme, usando uma esponja ou um pincel para facilitar. Não é recomendada para pele oleosa.

ESCOLHENDO O TOM CERTO 

O mais indicado é testar na pele do próprio rosto. Não é recomendável testar na mão, como muitas pessoas costumam fazer. É preciso se atentar à diferença com o tom do pescoço, inclusive. Esse processo deve ser feito para todos os tipos de peles.   

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