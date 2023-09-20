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Moda

Apricot Crush: conheça a cor para 2024

A empresa WGSN (Worth Global Style Network) se antecipou e levantou a tendência para o próximo ano. Na coluna, trazemos formas de usar o tom no guarda-roupas

Públicado em 

20 set 2023 às 12:18
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Apricot Crush é a cor de 2024 segundo a WGSN
Apricot Crush é a cor de 2024 segundo a WGSN Crédito: WGSN
A cada virada de estação eu venho aqui compartilhar com vocês sobre as tendências, as curiosidades e as cores que invadem o mercado da moda. E já que a primavera está logo ali, é hora de falar da cor e proposta da nova temporada primavera verão. Segundo a WGSN (Worth Global Style Network), referência em tendências assim como a Pantone, a cor queridinha de 2024 será o Apricot Crush.
Trata-se de um tom de coral, mas não tradicional. A nova cor tem uma mistura de damasco com o fundo rosado, sendo mais suave, enérgica e estimulante. Uma cor que tem relação com a alegria e vitalidade, seguindo uma tendência de um mundo pós-pandêmico.
A moda é sempre impactada com essas mudanças. Por isso, vemos também transformações no mercado. O conforto se unindo ao glamour é um exemplo disso.

ONDE VEREMOS A APRICOT CRUSH?

E onde veremos a Apricot Crush? Em tudo do mundo da moda! Roupas, sapatos, bolsas, makes e esmaltes vão ganhar versões na cor do momento.

DICAS PARA USAR A APRICOT CRUSH

Uma dica super válida é não deixar de brincar com a cor. Use de forma monocrática ou misture com outras cores também.
  • Tons de coral: fica super legal misturar Apricot Crush com tons mais vibrantes de coral ou mais claros
  • Com tons complementares como o roxo e o azul: uma dupla imbatível e cheia de inspiração. Você pode usar essa mistura só no vestuário ou pode brincar a vontade com os sapatos e acessórios.
  • Com neutros: eles não vão embora, pelo contrário. Tons neutros como o bege, cru e capuccino voltam com tudo na nova estação e ficam super elegantes com a cor escolhida do ano.
Você pode apostar nas misturas das bases ou em pontos bem estratégicos na produção, como um look neutro com o cinto ou uma bolsa no Apricot Crush.
A idéia é te inspirar! Divirta-se com a nova tendência e já comece a procurar e investir nessa cor que vem com tudo.
Beijinhos e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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