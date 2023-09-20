Apricot Crush: conheça a cor para 2024

Apricot Crush é a cor de 2024 segundo a WGSN Crédito: WGSN

A cada virada de estação eu venho aqui compartilhar com vocês sobre as tendências, as curiosidades e as cores que invadem o mercado da moda. E já que a primavera está logo ali, é hora de falar da cor e proposta da nova temporada primavera verão. Segundo a WGSN (Worth Global Style Network), referência em tendências assim como a Pantone, a cor queridinha de 2024 será o Apricot Crush.

Trata-se de um tom de coral, mas não tradicional. A nova cor tem uma mistura de damasco com o fundo rosado, sendo mais suave, enérgica e estimulante. Uma cor que tem relação com a alegria e vitalidade, seguindo uma tendência de um mundo pós-pandêmico.

A moda é sempre impactada com essas mudanças. Por isso, vemos também transformações no mercado. O conforto se unindo ao glamour é um exemplo disso.

ONDE VEREMOS A APRICOT CRUSH?

E onde veremos a Apricot Crush? Em tudo do mundo da moda! Roupas, sapatos, bolsas, makes e esmaltes vão ganhar versões na cor do momento.

DICAS PARA USAR A APRICOT CRUSH

Uma dica super válida é não deixar de brincar com a cor. Use de forma monocrática ou misture com outras cores também.

Tons de coral: fica super legal misturar Apricot Crush com tons mais vibrantes de coral ou mais claros

Com tons complementares como o roxo e o azul: uma dupla imbatível e cheia de inspiração. Você pode usar essa mistura só no vestuário ou pode brincar a vontade com os sapatos e acessórios.



Com neutros: eles não vão embora, pelo contrário. Tons neutros como o bege, cru e capuccino voltam com tudo na nova estação e ficam super elegantes com a cor escolhida do ano.



Você pode apostar nas misturas das bases ou em pontos bem estratégicos na produção, como um look neutro com o cinto ou uma bolsa no Apricot Crush.

A idéia é te inspirar! Divirta-se com a nova tendência e já comece a procurar e investir nessa cor que vem com tudo.