É o fim da era cropped? Veja as novas tendências do mundo da moda

Croppeds ficam de lado em novo momento da moda Crédito: Shutterstock

Uma tendência que está há mais de uma década entre nós parece estar em tom de despedida. Depois de um tempo fazendo as meninas reagirem e até invadir o guarda-roupa masculino, o cropped parece estar com os dias contados. Sim, a moda é cíclica e estamos passando por uma transição importante, já vou explicar pra vocês.

Em toda a história, temos referências de valorização de uma parte da silhueta em foco. Não é perceptível ao consumidor com tanta ênfase, mas essa demarcação muito tem a ver com o tempo que vivemos e o que desejamos mostrar a sociedade.

Por exemplo, temos a Belle Époque, onde o foco era a cintura e a feminilidade. Depois, essa cintura se torna mais alongada com a Chanel, trazendo o foco para o tronco mais alongado. Já nos anos 1980 e 1990 temos o foco nas ombreiras.

Durante um longo tempo, temos vivido uma tendência forte nas cinturas marcadas com alongamento das pernas. É aí que o cropped entra. As blusas mais curtas entram em evidência pois deixam a cintura mais evidente e mostram todo o alongamento da calça ou saia de cintura alta.

Atualmente, estamos passando por uma nova transição, onde o foco agora deixa de ser as pernas e cinturas marcadas e voltam a ser o tronco alongado. E é por esse motivo que estamos vendo a cintura baixa voltar ao mercado e, junto com elas, algumas outras tendências:

BATA:

Elas estão voltando em força total. Amplas, com tecidos finos ou mais rígidos, a bata é uma peça estilosa e confortável. Lisas ou bordadas, elas são fáceis de coordenar.

Fica lindo por cima de jeans , montarias ou shortinhos. O look pode ser complementado com tênis, salto ou bota. São muitas as possibilidades e oportunidades de sair com a nova tendência por aí.

BLUSAS MAIS RETAS E COMPRIDAS:

As mulheres mais maduras que não se sentem muito à vontade com os croppeds terão mais oportunidades de compras, já que as blusas retas e lisas estão voltando às araras. Uma excelente opção pra usar com alfaiataria, por dentro de calças e por baixo de blazers. Estas peças são alinhadas, com tecidos diversos e cores do neutro ao multicolorido.

TOP TUBINHO:

Outra tendência em substituição ao cropped será o top tubinho: um tomara que caia mais alongado e justo, sem mostrar a barriga. Para quem gosta da tendência da cintura baixa, será uma ótima opção de coordenação.

Para as amantes dos croppeds, muita calma. Eles não vão evaporar do mercado. O processo de transição é feito devagar, mas não vai acabar com a modelagem que se tornou uma queridinha no mercado da moda. Se você curte , use e abuse sem medo.

Mas quem sabe você também não adere à nova tendência e também se diverte com as batas amplas por aí !?