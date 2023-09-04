Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

É o fim da era cropped? Veja as novas tendências do mundo da moda

A era das cinturas marcadas com alongamento das pernas parece estar no fim. Mas calma, o cropped não vai sumir do mercado

Públicado em 

04 set 2023 às 16:14
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Cropped, moda, chapéu
Croppeds ficam de lado em novo momento da moda Crédito: Shutterstock
Uma tendência que está há mais de uma década entre nós parece estar em tom de despedida. Depois de um tempo fazendo as meninas reagirem e até invadir o guarda-roupa masculino, o cropped parece estar com os dias contados. Sim, a moda é cíclica e estamos passando por uma transição importante, já vou explicar pra vocês.
Em toda a história, temos referências de valorização de uma parte da silhueta em foco. Não é perceptível ao consumidor com tanta ênfase, mas essa demarcação muito tem a ver com o tempo que vivemos e o que desejamos mostrar a sociedade.
Por exemplo, temos a Belle Époque, onde o foco era a cintura e a feminilidade. Depois, essa cintura se torna mais alongada com a Chanel, trazendo o foco para o tronco mais alongado. Já nos anos 1980 e 1990 temos o foco nas ombreiras.
Durante um longo tempo, temos vivido uma tendência forte nas cinturas marcadas com alongamento das pernas. É aí que o cropped entra. As blusas mais curtas entram em evidência pois deixam a cintura mais evidente e mostram todo o alongamento da calça ou saia de cintura alta.
Atualmente, estamos passando por uma nova transição, onde o foco agora deixa de ser as pernas e cinturas marcadas e voltam a ser o tronco alongado. E é por esse motivo que estamos vendo a cintura baixa voltar ao mercado e, junto com elas, algumas outras tendências:

BATA:

Elas estão voltando em força total. Amplas, com tecidos finos ou mais rígidos, a bata é uma peça estilosa e confortável. Lisas ou bordadas, elas são fáceis de coordenar.
Fica lindo por cima de jeans , montarias ou shortinhos. O look pode ser complementado com tênis, salto ou bota. São muitas as possibilidades e oportunidades de sair com a nova tendência por aí.

BLUSAS MAIS RETAS E COMPRIDAS:

As mulheres mais maduras que não se sentem muito à vontade com os croppeds terão mais oportunidades de compras, já que as blusas retas e lisas estão voltando às araras. Uma excelente opção pra usar com alfaiataria, por dentro de calças e por baixo de blazers. Estas peças são alinhadas, com tecidos diversos e cores do neutro ao multicolorido.

TOP TUBINHO:

Outra tendência em substituição ao cropped será o top tubinho: um tomara que caia mais alongado e justo, sem mostrar a barriga. Para quem gosta da tendência da cintura baixa, será uma ótima opção de coordenação.
Para as amantes dos croppeds, muita calma. Eles não vão evaporar do mercado. O processo de transição é feito devagar, mas não vai acabar com a modelagem que se tornou uma queridinha no mercado da moda. Se você curte , use e abuse sem medo.
Mas quem sabe você também não adere à nova tendência e também se diverte com as batas amplas por aí !?
Beijo e até a próxima semana!

Veja Também

Dicas de looks para homens com poucas peças no armário

Quando não usar a cor preta nas suas produções

De camisa a bota, 5 peças que vale a pena comprar em liquidações

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados