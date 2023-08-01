De camisa a bota, 5 peças que vale a pena comprar em liquidações

Chegou a temporada das promoções no comércio, que é pura loucura. É quando as lojas já começam a colocar seus estoques nas araras e a liquidar peças da estação atual e também da anterior.

Nesse período, é preciso ter muita atenção para não errar na hora de escolher em quais itens investir. Do contrário, você terá mais peças agarradas no armário e terá usado seu dinheiro de uma forma não muito satisfatória.

Então, vamos conferir abaixo em quais peças você deve investir e fazer da época de liquidações uma ótima aliada para o seu guarda-roupa.

BLUSAS LISAS E COM BOM CAIMENTO

Seja de alça, meia manga ou camisaria, a blusa lisa é sempre um ótimo investimento.

Aproveite para dar uma conferida nas cores que você já possui e faça uma lista das cores nas quais seria interessante investir, de forma que possa coordená-las com as que já estão no seu armário.

Opte por linho, seda, algodão ou viscose, pois são peças que vão durar bastante e trazer sofisticação aos seus looks no dia a dia.

TERCEIRA PEÇA

Coletes, blazers ou jaquetas são peças que você usa o ano inteiro. Portanto, tornam-se um ótimo investimento nas liquidações.

Escolha peças em alfaiataria para os coletes e blazers e o couro ou jeans para as jaquetinhas.

Quanto às cores, se você não tem um off-white ou um bege, esse é o momento certo para adquirir, pois são extremamente versáteis e atemporais.

Se você já tem os neutros, escolha uma cor vibrante de que goste e coordene com o que você já tem em casa. Rosa, laranja ou lavanda são fáceis de combinar e deixam a produção supervibrante e linda.

CALÇAS DE TECIDO

Neutras ou coloridas, as calças de alfaiataria podem mudar toda a produção na hora de se vestir, dando um up na sua imagem. É só escolher a modelagem que mais se encaixa com seu biotipo.

Pantalonas e retas são ideais para quem tem quadril volumoso, e o modelo cenoura para quem tem corpo retangular.

Quanto ao tecido, linho é sempre uma ótima escolha. O Tencel está super em alta e também é uma ótima escolha para peças com esse propósito.

CINTOS

Quase não damos atenção para os cintos, mas eles são extremamente importantes na hora de montar nossos lookinhos de todos os dias.

Escolha cintos de boa qualidade, que não tenham aplicações e sejam fáceis de usar. Para os neutros, sugiro bege, caramelo e dourado. Já para os coloridos, opte por um tom fácil de coordenar, como rosa, laranja, roxo, verde ou mostarda.

BOTAS OU COTURNOS

As botas estão em alta, e o legal é que você pode aproveitar essa trend o ano inteiro.

Elas fazem uma diferença enorme na produção e são capazes de transformar um look basiquinho em um look superestiloso e inspirador.

Opte pelas botas de cano curto - e a dica também vale para os coturnos. Quanto às cores, escolha tons neutros, como off-white, caramelo ou preto (se você já não tiver).

Não tenha medo de usar nas outras estações. Uma botinha ou coturno ficam lindos com vestidinho ou short.

Para dar um ar mais descolado e fashionista à sua produção, acrescente blazer, camisa e um acessório - peças que, quem sabe, já terá adquirido em liquidações por aí!

Agora, você já pode fazer a listinha do que precisa e aproveitar as oportunidades das promoções com sabedoria.