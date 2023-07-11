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Moda

Calça capri está de volta para o inverno 2023; veja dicas para looks

Peça muito comum nos anos 1990 e 2000 está com tudo no mundo fashion. Venha conhecer sua história e montar alguns visuais com ela

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:28

Publicado em 

11 jul 2023 às 16:28
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Calça capri está de volta para o inverno 2023; veja dicas para looks
Calça capri está de volta para o inverno 2023; veja dicas para looks Crédito: Shutterstock
Advinha quem voltou. A calça capri! Uma febre dos anos 1990 e 2000 marca seu retorno nas araras e looks das antenadas em formato trend alert para o inverno 2023.
O nome calça capri tem essa referência porque foi usado pela Grace Kelly (famosa atriz de Hollywood dos anos 1950 e rainha de Mônaco até a década de 1980) em suas férias na ilha de Capri na Itália. Após os cliques da beldade com a peça, foi uma explosão dessa modelagem por todos os cantos.

COMO USAR A CALÇA CAPRI?

A calça capri tem um modelo mais justo ao corpo e o seu comprimento termina logo abaixo dos joelhos. Diferente da nossa famosa pantacourt, que é fluida e com término no meio da canela.
Mas qual a melhor forma de usar a peça? Uma das principais características dessa calça é a versatilidade dela. Então, você pode montar looks com camisas e scarpin e até com jaquetas e tênis. 
O importante é lembrar de alguns detalhes importantes na hora da produção:
  • Baixinhas tomem cuidado pra não achatar a silhueta. Então escolha sempre as de cós alto. Deixe eles aparentes e escolha sempre o calçado com o mesmo tom da calça.
  • Cuidado também pra não montar um look todo justo ao corpo com blusas muito apertadas e sem movimento, isso pode deixar a produção deselegante e sem harmonia.
  • Escolha peças mais elaboradas e com movimentos, como uma camisaria mais fluida ou um maxi blazer.
  • Use com botas ou coturnos e abuse das peças em tricô.
  • Aproveite que a peça é mais justa e abuse das sobreposições.
Seja em jeans ou em alfaiataria, elas estão vindo com força total. Basta escolher a sua e se jogar na tendência. 
Um beijo e até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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