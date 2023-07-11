Calça capri está de volta para o inverno 2023; veja dicas para looks Crédito: Shutterstock

Advinha quem voltou. A calça capri! Uma febre dos anos 1990 e 2000 marca seu retorno nas araras e looks das antenadas em formato trend alert para o inverno 2023.

O nome calça capri tem essa referência porque foi usado pela Grace Kelly (famosa atriz de Hollywood dos anos 1950 e rainha de Mônaco até a década de 1980) em suas férias na ilha de Capri na Itália. Após os cliques da beldade com a peça, foi uma explosão dessa modelagem por todos os cantos.

COMO USAR A CALÇA CAPRI?

A calça capri tem um modelo mais justo ao corpo e o seu comprimento termina logo abaixo dos joelhos. Diferente da nossa famosa pantacourt, que é fluida e com término no meio da canela.

Mas qual a melhor forma de usar a peça? Uma das principais características dessa calça é a versatilidade dela. Então, você pode montar looks com camisas e scarpin e até com jaquetas e tênis.

O importante é lembrar de alguns detalhes importantes na hora da produção:

Baixinhas tomem cuidado pra não achatar a silhueta. Então escolha sempre as de cós alto. Deixe eles aparentes e escolha sempre o calçado com o mesmo tom da calça.

Cuidado também pra não montar um look todo justo ao corpo com blusas muito apertadas e sem movimento, isso pode deixar a produção deselegante e sem harmonia.



Escolha peças mais elaboradas e com movimentos, como uma camisaria mais fluida ou um maxi blazer.



Use com botas ou coturnos e abuse das peças em tricô.

Aproveite que a peça é mais justa e abuse das sobreposições.

Seja em jeans ou em alfaiataria, elas estão vindo com força total. Basta escolher a sua e se jogar na tendência.

