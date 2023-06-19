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Moda

Pashmina: 4 formas de usar o acessório e arrasar nos looks

A peça é mais volumosa e larga em comparação aos xales e cachecóis e pode ir bem com diversas peças e amarrações

Públicado em 

19 jun 2023 às 15:25
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Pashmina é um ótimo acessório para o inverno
Pashmina é um ótimo acessório para o inverno Crédito: Shutterstock
inverno está chegando. Com ele, vem aquele ventinho gostoso e uma vontade enorme de ficar confortável, quentinha e elegante ao mesmo tempo. Quando penso em um acessório fundamental para montar looks lindíssimos nessas temperaturas mais baixas, eu me lembro da queridinha pashmina.
Ela possui esse nome porque pash significa lã. Proveniente das cabras da região do himalaia, o tecido é muito delicado e feito de forma 100% artesanal. A peça é mais volumosa e larga em comparação aos xales e cachecóis. Eu sou apaixonada por ela e apresento algumas opções de looks com a peça em destaque.

Jogada por cima do básico

Uma das coisas mais legais dessa peça é que ela faz o trabalho quase que sozinha. Então, se você é daquelas em que menos é mais quando o assunto é roupas e acessórios, vai adorar usar um jeans, uma blusa básica e a peça por cima.

Pashmina com botas e montarias

Ela é aquela peça que pode agregar muito valor a produção e, ao mesmo tempo, deixar tudo quentinho. Então, ela pode fazer o papel de um casaco.
Vários truques de amarrações dão a ela versões diferentes pra você escolher qual seu estilo preferido. Isso é possível por ela ser uma peça longa, porém fácil de manusear.

Por cima de casacos

Outra maneira muito bacana de incluir a pashmina na produção de inverno é a dobrando por cima dos ombros ou enrolada no pescoço, esquentando bastante essa região. Fica lindo, estiloso e elegante.
Seja para um "aerolook" ou uma ida ao cinema, a pashmina promete te esquentar e dar um up nos seus looks de inverno. Gostaram? Já pode garantir a sua e usar muito por aí. 
Beijinho e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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