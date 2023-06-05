Dicas para montar looks quando se está acima do peso

Saber escolher as roupas no seu tamanho certo é a primeira dica Crédito: Shutterstock

Está um pouquinho acima do peso e não se sente segura com as peças que usa? Vamos descobrir hoje algumas dicas e truques super importantes para te ajudar a aumentar sua confiança e autoestima na hora de montar suas produções.

Primeiro você precisa entender que seu corpo é lindo e possui pontos fortes e fracos como de todas as mulheres independente do biotipo de cada uma. O segundo ponto é estudar algumas formas de realçar esses pontos fortes e disfarçar os pontos que você não gosta tanto assim. Vamos às dicas:

1. Roupa na medida certa

Sim! Quem está acima do peso, tem uma tendência a tentar esconder o corpo usando peças muito soltas e até grandes dentro da sua própria numeração. Em contra partida, também tenho exemplo de pessoas que fazem justamente o contrário e também erram feio: usam peças justas demais no intuito de apertar e diminuir a silhueta.

Não faça isso. A forma mais correta de começar a se sentir bem - e montar produções lindas - é usando a sua numeração correta! Com peças fluidas e confortáveis. Quando você usar exatamente sua numeração, fica mais fácil passar para a próxima etapa.

Não precisa usar peças largas. Saber escolher o que usar ajuda na hora de montar o look Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

2. Monte looks com modelagens equilibradas

Tenha no armário peças de cortes retos: camisarias de botão alongadas, calças retas de alfaiataria, saias sem muito volume. Nas blusas, escolha as que são sem volume e sem aplicações. Isso ajuda muito na outra parte de inclusão dos acessórios.

Peças retas ajudam a equilibrar o look Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

3. Modelagem, cores e estampas

Parece muito simples, mas essa parte é importante demais. Fique atento na escolha das modelagens, cores e estampas.

Primeiro você precisa se olhar no espelho e decidir qual parte do seu corpo você deseja disfarçar e qual você gosta bastante e deseja realçar. A escolha das modelagens influencia diretamente nos pontos do seu corpo onde as pessoas mais vão olhar.

Por exemplo: se você tem os ombros largos - ou muito busto - quando usar um decote ombro a ombro isso vai automaticamente realçar esses pontos e a impressão será que são mais largos do já são. Faça a experiência de trocar por o decote ombro a ombro por um em V.

Trocar o ombro a ombro pela gola V também ajuda Crédito: Karla Furlan

O mesmo acontece no quadril. Se são largos, usar uma modelagem em evasê ou godê vai aumentar essa região. Troque por uma modelagem reta.

Pra quem tem volume na barriga, o uso do cinto pode ser um vilão, assim como peças em camadas ou batas que possui uma marcação de elástico abaixo do seio. No lugar, opte por blusas lisas e retas sem volumes na parte frontal e sem elásticos, babados e aplicações.

Isso também vale para cores e estampas: quanto maior a estampa, maior fica a região. Escolha as menores e menos vibrantes. Com relação a cores, escolha as mais escuras para região que deseja disfarçar e as mais claras e vibrantes para onde deseja realçar.

Evite estampas grandes Crédito: Karla Furlan

4. Construa o look com carinho

Ter atenção, cuidado e tempo vai fazer uma diferença enorme no resultado final. Ao invés de escolher, por exemplo, uma calça jeans e um blusão por cima, experimente uma calça de alfaiataria, uma blusa por dentro com botões e em V, um maxi colete e um acessório. Você pode se surpreender com o resultado.

O uso da 3ª peça é uma amiga e tanto para disfarçar a região da barriga, alongar o tronco e disfarçar o quadril. Aposte nela.

A terceira peça ajuda disfarçar o que você quer esconder Crédito: Karla Furlan

O uso dos acessórios é fundamental. Escolha peças que chamem atenção pro seu rosto e ajudem a alongar. Colares pendentes são uma ótima dica.

Tenho certeza que, colocando essas dicas em prática, você se sentirá super confiante e vai colecionar elogios por aí.

Lembre-se que: linda você já é. Estou aqui apensas para te lembrar disso e te ajudar com os desafios que todas nós temos!