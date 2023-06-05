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Moda

Dicas para montar looks quando se está acima do peso

Dá para fazer ótimas montagens sem ser a utilizando peças muito largas. Basta ficar atento a alguns fatores como tamanho, estampas e cores

Públicado em 

05 jun 2023 às 12:11
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda, look, plus size
Saber escolher as roupas no seu tamanho certo é a primeira dica Crédito: Shutterstock
Está um pouquinho acima do peso e não se sente segura com as peças que usa? Vamos descobrir hoje algumas dicas e truques super importantes para te ajudar a aumentar sua confiança e autoestima na hora de montar suas produções. 
Primeiro você precisa entender que seu corpo é lindo e possui pontos fortes e fracos como de todas as mulheres independente do biotipo de cada uma. O segundo ponto é estudar algumas formas de realçar esses pontos fortes e disfarçar os pontos que você não gosta tanto assim. Vamos às dicas:

1. Roupa na medida certa

Sim! Quem está acima do peso, tem uma tendência a tentar esconder o corpo usando peças muito soltas e até grandes dentro da sua própria numeração. Em contra partida, também tenho exemplo de pessoas que fazem justamente o contrário e também erram feio: usam peças justas demais no intuito de apertar e diminuir a silhueta.
Não faça isso. A forma mais correta de começar a se sentir bem - e montar produções lindas - é usando a sua numeração correta! Com peças fluidas e confortáveis. Quando você usar exatamente sua numeração, fica mais fácil passar para a próxima etapa.
Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo
Não precisa usar peças largas. Saber escolher o que usar ajuda na hora de montar o look Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

2. Monte looks com modelagens equilibradas

Tenha no armário peças de cortes retos: camisarias de botão alongadas, calças retas de alfaiataria, saias sem muito volume. Nas blusas, escolha as que são sem volume e sem aplicações. Isso ajuda muito na outra parte de inclusão dos acessórios.
Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo
Peças retas ajudam a equilibrar o look Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

3. Modelagem, cores e estampas

Parece muito simples, mas essa parte é importante demais. Fique atento na escolha das modelagens, cores e estampas. 
Primeiro você precisa se olhar no espelho e decidir qual parte do seu corpo você deseja disfarçar e qual você gosta bastante e deseja realçar. A escolha das modelagens influencia diretamente nos pontos do seu corpo onde as pessoas mais vão olhar.
Por exemplo: se você tem os ombros largos - ou muito busto - quando usar um decote ombro a ombro isso vai automaticamente realçar esses pontos e a impressão será que são mais largos do já são. Faça a experiência de trocar por o decote ombro a ombro por um em V. 
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Trocar o ombro a ombro pela gola V também ajuda Crédito: Karla Furlan
O mesmo acontece no quadril. Se são largos, usar uma modelagem em evasê ou godê vai aumentar essa região. Troque por uma modelagem reta.
Pra quem tem volume na barriga, o uso do cinto pode ser um vilão, assim como peças em camadas ou batas que possui uma marcação de elástico abaixo do seio. No lugar, opte por blusas lisas e retas sem volumes na parte frontal e sem elásticos, babados e aplicações.
Isso também vale para cores e estampas: quanto maior a estampa, maior fica a região. Escolha as menores e menos vibrantes. Com relação a cores, escolha as mais escuras para região que deseja disfarçar e as mais claras e vibrantes para onde deseja realçar.
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Evite estampas grandes Crédito: Karla Furlan

4. Construa o look com carinho

Ter atenção, cuidado e tempo vai fazer uma diferença enorme no resultado final. Ao invés de escolher, por exemplo, uma calça jeans e um blusão por cima, experimente uma calça de alfaiataria, uma blusa por dentro com botões e em V, um maxi colete e um acessório. Você pode se surpreender com o resultado.
O uso da 3ª peça é uma amiga e tanto para disfarçar a região da barriga, alongar o tronco e disfarçar o quadril. Aposte nela.
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
A terceira peça ajuda disfarçar o que você quer esconder Crédito: Karla Furlan
O uso dos acessórios é fundamental. Escolha peças que chamem atenção pro seu rosto e ajudem a alongar. Colares pendentes são uma ótima dica.
Tenho certeza que, colocando essas dicas em prática, você se sentirá super confiante e vai colecionar elogios por aí.
Lembre-se que: linda você já é. Estou aqui apensas para te lembrar disso e te ajudar com os desafios que todas nós temos!
Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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