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Moda

3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno

Colunista de moda em HZ, Karla Furlan traz as dicas das peças e ainda sugere como melhor usá-las na próxima estação

Públicado em 

29 mai 2023 às 14:12
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno Crédito: Shutterstock
O frio está chegando na área e é hora de colocar as roupas mais quentinhas pra fora do armário. Essa época do ano é sempre uma luta interna para pessoas que moram em locais como o Espírito Santo. Afinal, como investir em peças de inverno morando em um lugar tão fresco e praiano?
Por isso, é importante saber investir em peças certas no nosso inverno. Para conseguir ficar por dentro das tendências da estação e, ao mesmo tempo, usar as peças com facilidade o restante do ano, venho com algumas dicas de peças a se ter no guarda-roupas.

1. CALÇA MONTARIA

Com certeza, esta é uma peça essencial para investir na estação mais fria do ano.  Extremamente confortável e versátil, a montaria é capaz de ir com você pro estilo que desejar. Do tênis a bota de salto , esse modelo de calça veste bem em qualquer biotipo e é capaz de compor produções lindíssimas.
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: calça montaria
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: calça montaria Crédito: Karla Furlan
  • A dica é usar com peças mais soltas e desconectadas em cima.
  • Para um look mais arrumado, coordene com botas e coturnos. Feche a produção com uma pashmina e um sobretudo.
  • Para looks mais frescos e despojados , aposte no tênis com uma t-shirt mais longa e um cardigan mais leve.
  • Uma dica importante: lembre-se de cobrir a área do quadril. Caso contrário, pode parecer que você está usando uma legging de academia.

2. CARDIGAN

Ele é um amigão no armário. Super estiloso e quentinho, o cardigan pode ser encontrado em várias versões de tecido e também de comprimento.
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: cardigan
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: cardigan Crédito: Karla Furlan
  • Para produções mais quentinhas, o tricô é mais indicado.
  • Use com shorts, jeans, montaria ou até por cima de vestidos.
  • Para looks mais frescos pode ser o de linha. Ele é ótimo para looks do dia a dia.
  • Ele é muito versátil e por isso pode ser usado até com sandália, bota ou tênis.
  • Uma dica legal é usar todo fechado com um cinto fazendo a marcação da silhueta. Quanto mais comprido o cardigan, mais estilosa fica a produção.

3. PASHMINA

Não é um nome muito comum por aí, mas é uma peça que eu super indico ter no armário. Tanto para viagens como para looks do dia a dia, a pashmina precisa ser ampla, assim, você tem capacidade de trabalhar com ela em várias versões.
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: pashmina
3 peças que podem multiplicar seus looks de inverno: pashmina Crédito: Karla Furlan
  • Ela pode ser uma peça de apoio sendo jogada por cima do sobretudo.
  • Também pode ser a peça principal da produção por cima de uma blusa de linha e um jeans.
  • É uma ótima opção pra viajar de avião, para ir ao cinema ou um jantarzinho com amigos.
Então, é isso! Três belezuras vão te ajudar em inúmeros looks e fazer uma diferença danada na hora que o frio chegar de vez. Faça o checklist no guarda-roupa e arrase.
Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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