Coturno: 4 dicas para montar looks com o queridinho da estação

Coturno volta com tudo na moda outono/inverno 2023 Crédito: Erik Oakes

Eu estava louca pra falar sobre uma das peças queridinhas da próxima estação com vocês: o coturno. O calçado é forte, arrojado, imponente e capaz de transformar qualquer look básico em uma produção super estilosa.

Com origem nos uniformes militares, o coturno transmite força e autenticidade, mas muitas pessoas ainda sentem dificuldade de inserir a peça no armário. Venho trazer dicas de produções incríveis com a peça.

COTURNO COM JOGGER

Usar o coturno com uma jogger é um casamento perfeito. Pra looks de outono, coordena a calça, o coturno e uma terceira peça da sua escolha. Para alongar, escolha a calça da mesma cor do coturno.

COM PEÇAS MIDI

Sejam saias ou vestidos, o midi fica lindo com o coturno. Essa misturinha do romântico com a força militar do coturno deixa tudo equilibradamente interessante.

BOA PEDIDA COM A CALÇA MONTARIA

Juntar o coturno com a calça montaria é um look de inverno certeiro. Para looks confortáveis e estilosos, você pode trocar as botas super altas pelo coturno. Fica um arraso.

Coturno com calça montaria Crédito: Karla Furlan

COTURNO VAI BEM COM SHORTS?

Nada mais interessante do que misturar o coturno com um short, deixando as pernas de fora. Na nova estação, aproveite para brincar com coletes, maxi blazers ou quimonos.

Coturno com shorts Crédito: Karla Furlan

DICAS EXTRA

Você também pode usar o coturno por dentro das calças

Usar o coturno com pantalona fica lindíssimo, se coordenado com a camisaria

O coturno bege é meu queridinho para usar no dia a dia

