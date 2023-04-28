Coturno: 4 dicas para montar looks com o queridinho da estação

Eu estava louca pra falar sobre uma das peças queridinhas da próxima estação com vocês: o coturno. O calçado é forte, arrojado, imponente e capaz de transformar qualquer look básico em uma produção super estilosa.
Com origem nos uniformes militares, o coturno transmite força e autenticidade, mas muitas pessoas ainda sentem dificuldade de inserir a peça no armário. Venho trazer dicas de produções incríveis com a peça.
COTURNO COM JOGGER
Usar o coturno com uma jogger é um casamento perfeito. Pra looks de outono, coordena a calça, o coturno e uma terceira peça da sua escolha. Para alongar, escolha a calça da mesma cor do coturno.
COM PEÇAS MIDI
Sejam saias ou vestidos, o midi fica lindo com o coturno. Essa misturinha do romântico com a força militar do coturno deixa tudo equilibradamente interessante.
BOA PEDIDA COM A CALÇA MONTARIA
Juntar o coturno com a calça montaria é um look de inverno certeiro. Para looks confortáveis e estilosos, você pode trocar as botas super altas pelo coturno. Fica um arraso.
COTURNO VAI BEM COM SHORTS?
Nada mais interessante do que misturar o coturno com um short, deixando as pernas de fora. Na nova estação, aproveite para brincar com coletes, maxi blazers ou quimonos.
DICAS EXTRA
- Você também pode usar o coturno por dentro das calças
- Usar o coturno com pantalona fica lindíssimo, se coordenado com a camisaria
- O coturno bege é meu queridinho para usar no dia a dia
Agora se joga na tendência e arrasar! Beijinho e até a próxima semana.