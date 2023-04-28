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Moda

Coturno: 4 dicas para montar looks com o queridinho da estação

Com calças jogger, saia midi e até shorts, o calçado veio com tudo para o outono/inverno 2023. Confira as dicas e arrase

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:13

Publicado em 

28 abr 2023 às 12:13
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Coturno volta com tudo na moda outono/inverno 2023
Coturno volta com tudo na moda outono/inverno 2023 Crédito: Erik Oakes
Eu estava louca pra falar sobre uma das peças queridinhas da próxima estação com vocês: o coturno. O calçado é forte, arrojado, imponente e capaz de transformar qualquer look básico em uma produção super estilosa.
Com origem nos uniformes militares, o coturno transmite força e autenticidade, mas muitas pessoas ainda sentem dificuldade de inserir a peça no armário. Venho trazer dicas de produções incríveis com a peça.

COTURNO COM JOGGER

Usar o coturno com uma jogger é um casamento perfeito. Pra looks de outono, coordena a calça, o coturno e uma terceira peça da sua escolha. Para alongar, escolha a calça da mesma cor do coturno.

COM PEÇAS MIDI

Sejam saias ou vestidos, o midi fica lindo com o coturno. Essa misturinha do romântico com a força militar do coturno deixa tudo equilibradamente interessante.

BOA PEDIDA COM A CALÇA MONTARIA

Juntar o coturno com a calça montaria é um look de inverno certeiro. Para looks confortáveis e estilosos, você pode trocar as botas super altas pelo coturno. Fica um arraso.
Coturno com calça montaria
Coturno com calça montaria Crédito: Karla Furlan

COTURNO VAI BEM COM SHORTS?

Nada mais interessante do que misturar o coturno com um short, deixando as pernas de fora. Na nova estação, aproveite para brincar com coletes, maxi blazers ou quimonos.
Coturno com shorts
Coturno com shorts Crédito: Karla Furlan

DICAS EXTRA

  • Você também pode usar o coturno por dentro das calças
  • Usar o coturno com pantalona fica lindíssimo, se coordenado com a camisaria
  • O coturno bege é meu queridinho para usar no dia a dia
Agora se joga na tendência e arrasar!  Beijinho e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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