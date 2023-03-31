Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Outono: quais peças investir para ter um guarda-roupa funcional na estação?

Separamos cinco peças que combinam bastante e rendem muitos looks para você curtir o clima mais ameno

Publicado em 31 de Março de 2023 às 14:08

Publicado em 

31 mar 2023 às 14:08
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda Outono
Moda Outono: cinco peças para apostar Crédito: Karla Furlan
O outono chegou com muitas novidades no mundo da moda. Inspirados numa estação de clima ameno, os looks têm uma pegada de conforto, com peças mais cobertas e cheias de movimento. 
Sem estar com a temperatura tão quente quanto o verão nem tão fria quanto o inverno, a gente vê muito por aí produções com tricô e short ao mesmo tempo. É uma mistura deliciosa que aguça ainda mais nossa criatividade. Então, quais as melhores peças pra investir nesta estação e como usar?

1. Camisaria

Camisas continuam bem-vindas. Mas não é aquela tradicional não, hein. Aposte em camisas fluidas , com mangas diferentes, tecidos leves e cores variadas. Elas ficam lindas se usadas soltas e com shortinho, até mesmo usadas com vestidos. Amarração também é um truque bem legal pra usar e abusar.
Moda outono: camisaria
Moda outono: camisaria Crédito: Karla Furlan

2. Terceira peça

Elas são com certeza sua melhor amiga no inverno. Aposte na bomber, no blazer diferentão, no maxi colete que voltou com tudo ou no quimono que deixa tudo super descolado.
Use o Blazer com aquele shortinho do verão e um coturno, fica um estilo de arrancar suspiros. O maxi colete é uma aposta para usar com aquele tricô que você tem do inverno. Some uma botinha - ou o mocassim tratorado, que falamos por aqui na outra semana - e fica perfeito.
A bomber é peça obrigatória. Ela vai bem com tudo e encaixa lindamente com qualquer estilo.
Moda outono: terceira peça
Moda outono: terceira peça Crédito: Karla Furlan

3. Vestidos de manga

Vestidos de manga também são ótimos para se usar no outono. Eles misturam a fluidez da estação com a pitada de inverno nas mangas, deixando tudo muito rico e estiloso.
Moda outono: vestidos com mangas
Moda outono: vestidos com mangas Crédito: Karla Furlan

4. Bota de cano curto

As botas de cano curto serão suas melhores amigas nesta e na próxima estação. Ela substitui facilmente o tênis e combina com quase tudo, do shortinho ao vestido.
As tratoradas estão em alta. Porém, se você não é fã da peça, fique à vontade pra substituir por uma de salto ou bico fino, que fará o mesmo efeito.
Moda outono: bota de cano curto
Moda outono: bota de cano curto Crédito: Karla Furlan

5. Animal print

É hora de tirar as feras do guarda-roupa. O que seria do outono sem nossa padronagem queridinha? Use ela tanto nas peças únicas como nos detalhes, do cinto até bolsas.
Como o animal print deixa tudo com um poder extra, aproveite para misturar com as botas, as jaquetas e os acessórios.
Moda outono: animal print
Moda outono: animal print Crédito: Karla Furlan
Pronto! Seu armário funcional do outono está formado. Todas essas peças você vai usar muito na estação e no decorrer do ano também.

Veja Também

Mocassim tratorado é o sapato tendência na moda; veja dicas de looks

Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu

Moda: 3 acessórios que transformam uma produção

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados