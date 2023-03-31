Outono: quais peças investir para ter um guarda-roupa funcional na estação?

Moda Outono: cinco peças para apostar Crédito: Karla Furlan

O outono chegou com muitas novidades no mundo da moda. Inspirados numa estação de clima ameno, os looks têm uma pegada de conforto, com peças mais cobertas e cheias de movimento.

Sem estar com a temperatura tão quente quanto o verão nem tão fria quanto o inverno, a gente vê muito por aí produções com tricô e short ao mesmo tempo. É uma mistura deliciosa que aguça ainda mais nossa criatividade. Então, quais as melhores peças pra investir nesta estação e como usar?

1. Camisaria

Camisas continuam bem-vindas. Mas não é aquela tradicional não, hein. Aposte em camisas fluidas , com mangas diferentes, tecidos leves e cores variadas. Elas ficam lindas se usadas soltas e com shortinho, até mesmo usadas com vestidos. Amarração também é um truque bem legal pra usar e abusar.

Moda outono: camisaria Crédito: Karla Furlan

2. Terceira peça

Elas são com certeza sua melhor amiga no inverno. Aposte na bomber, no blazer diferentão, no maxi colete que voltou com tudo ou no quimono que deixa tudo super descolado.

Use o Blazer com aquele shortinho do verão e um coturno, fica um estilo de arrancar suspiros. O maxi colete é uma aposta para usar com aquele tricô que você tem do inverno. Some uma botinha - ou o mocassim tratorado, que falamos por aqui na outra semana - e fica perfeito.

A bomber é peça obrigatória. Ela vai bem com tudo e encaixa lindamente com qualquer estilo.

Moda outono: terceira peça Crédito: Karla Furlan

3. Vestidos de manga

Vestidos de manga também são ótimos para se usar no outono. Eles misturam a fluidez da estação com a pitada de inverno nas mangas, deixando tudo muito rico e estiloso.

Moda outono: vestidos com mangas Crédito: Karla Furlan

4. Bota de cano curto

As botas de cano curto serão suas melhores amigas nesta e na próxima estação. Ela substitui facilmente o tênis e combina com quase tudo, do shortinho ao vestido.

As tratoradas estão em alta. Porém, se você não é fã da peça, fique à vontade pra substituir por uma de salto ou bico fino, que fará o mesmo efeito.

Moda outono: bota de cano curto Crédito: Karla Furlan

5. Animal print

É hora de tirar as feras do guarda-roupa. O que seria do outono sem nossa padronagem queridinha? Use ela tanto nas peças únicas como nos detalhes, do cinto até bolsas.

Como o animal print deixa tudo com um poder extra, aproveite para misturar com as botas, as jaquetas e os acessórios.

Moda outono: animal print Crédito: Karla Furlan