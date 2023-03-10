Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu

Looks com renda caem bem em qualquer horário do dia Crédito: Shutterstock

Sim as rendas estão de volta! A textura queridinha que inspira glamour e sofisticação já está sendo vista em desfiles, araras e looks do dia. Aproveitando os lançamentos quentíssimos, já vim aqui dar dicas de como usar essa peça e arrasar tanto de dia quanto de noite.

Uma das qualidades dessa textura é sua versatilidade. A renda pode ser usada tanto com uma calça jeans como em uma festa de gala. Se você é mais romântica e clássica, aposte em tons claros da renda: como o nude, o bege e o rosé. Já as mulheres que gostam de peças marcantes, provocantes e empoderadas a aposta é nos tons mais escuros, como preto, marsala e azul marinho.

A renda coordenada com transparências, deixa a produção ousada e forte. É o caso dos bodys e croppeds. Que podem ser usados com um blazer pra deixar a produção mais equilibrada e com toque de sofisticação.

Para peças únicas, a renda sempre é uma ótima escolha também. Vestidos para eventos ao dia, como batizados e casamentos caem bem com tons claros.

Já em eventos noturnos, como baladas, festas e formaturas, a aposta em tons mais escuros.

Uma dica importante é não misturar texturas. Quando usar peça de renda, escolha coordenar com outras peças que não tenham informação. Deixe só a renda ser o chamariz na produção.

Cuidado também com os acessórios. Escolha sempre os mais clássicos e finos.

MISTURE COM:

Linho



Viscose



Couro



Jeans



EVITE USAR COM:

Mistura de rendas



Animal print



Laise



E qualquer outra textura



Agora é só escolher a renda dentro do seu estilo e arrasar. Anote as dicas e já use muito no dia a dia e nos seus próximos eventos.