Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu

Sim as rendas estão de volta! A textura queridinha que inspira glamour e sofisticação já está sendo vista em desfiles, araras e looks do dia. Aproveitando os lançamentos quentíssimos, já vim aqui dar dicas de como usar essa peça e arrasar tanto de dia quanto de noite.
Uma das qualidades dessa textura é sua versatilidade. A renda pode ser usada tanto com uma calça jeans como em uma festa de gala. Se você é mais romântica e clássica, aposte em tons claros da renda: como o nude, o bege e o rosé. Já as mulheres que gostam de peças marcantes, provocantes e empoderadas a aposta é nos tons mais escuros, como preto, marsala e azul marinho.
A renda coordenada com transparências, deixa a produção ousada e forte. É o caso dos bodys e croppeds. Que podem ser usados com um blazer pra deixar a produção mais equilibrada e com toque de sofisticação.
Para peças únicas, a renda sempre é uma ótima escolha também. Vestidos para eventos ao dia, como batizados e casamentos caem bem com tons claros.
Já em eventos noturnos, como baladas, festas e formaturas, a aposta em tons mais escuros.
Uma dica importante é não misturar texturas. Quando usar peça de renda, escolha coordenar com outras peças que não tenham informação. Deixe só a renda ser o chamariz na produção.
Cuidado também com os acessórios. Escolha sempre os mais clássicos e finos.
- MISTURE COM:
- Linho
- Viscose
- Couro
- Jeans
- EVITE USAR COM:
- Mistura de rendas
- Animal print
- Laise
- E qualquer outra textura
Agora é só escolher a renda dentro do seu estilo e arrasar. Anote as dicas e já use muito no dia a dia e nos seus próximos eventos.
Um beijo e até a próxima semana!