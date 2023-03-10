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Moda

Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu

Depois da transparência, a textura da vez é a renda. Venha aprender a combinar a peça para montar looks para qualquer ocasião

Públicado em 

10 mar 2023 às 13:59
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu
Looks com renda caem bem em qualquer horário do dia Crédito: Shutterstock
Sim as rendas estão de volta! A textura queridinha que inspira glamour e sofisticação já está sendo vista em desfiles, araras e looks do dia. Aproveitando os lançamentos quentíssimos, já vim aqui dar dicas de como usar essa peça e arrasar tanto de dia quanto de noite.
Uma das qualidades dessa textura é sua versatilidade. A renda pode ser usada tanto com uma calça jeans como em uma festa de gala. Se você é mais romântica e clássica, aposte em tons claros da renda: como o nude, o bege e o rosé.  Já as mulheres que gostam de peças marcantes, provocantes e empoderadas a aposta é nos tons mais escuros, como preto, marsala e azul marinho.
A renda coordenada com transparências, deixa a produção ousada e forte. É o caso dos bodys e croppeds. Que podem ser usados com um blazer pra deixar a produção mais equilibrada e com toque de sofisticação.
Para peças únicas, a renda sempre é uma ótima escolha também. Vestidos para eventos ao dia, como batizados e casamentos caem bem com tons claros.
Já em eventos noturnos, como baladas, festas e formaturas, a aposta em tons mais escuros. 
Uma dica importante é não misturar texturas. Quando usar peça de renda, escolha coordenar com outras peças que não tenham informação. Deixe só a renda ser o chamariz na produção. 
Cuidado também com os acessórios. Escolha sempre os mais clássicos e finos.
  • MISTURE COM:
  • Linho
  • Viscose
  • Couro
  • Jeans
  • EVITE USAR COM:
  • Mistura de rendas
  • Animal print
  • Laise
  • E qualquer outra textura
Agora é só escolher a renda dentro do seu estilo e arrasar. Anote as dicas e já use muito no dia a dia e nos seus próximos eventos.
Um beijo e até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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