Sisters do BBB 23 arrasam nos biquínis e ditam tendências; confira

Sisters do "BBB 23" estão arrasando com vários modelos de biquínis Crédito: Reprodução/Rede Globo

O verão chegou chegando e, com ele, novos hits de moda praia. O BBB 23 tá aí para nos dar uma ajudinha e ficar por dentro das tendências da estação mais quente do ano.

As sisters têm estilos e personalidades diferentes dentro da casa e também dentro da piscina. Vamos dar uma "espiadinha" para conferir esse mix de cores e modelagens que tá tudo junto e misturado dentro da casa mais vigiada do Brasil.

LISOS E TRADICIONAIS

A catarinense Larissa optou pelo biquíni liso e tradicional Crédito: Reprodução/Rede Globo

Não é só no BBB que essa modelagem é amada. Assim como Key e Larissa, as brasileiras amam essa modelagem, pois é extremamente atemporal. É a queridinha das marquinhas, clássico e delicado.

Key Alves também optou por usar o biquíni liso no "BBB 23" Crédito: Reprodução/Rede Globo

As cores lisas são sempre uma boa pedida. Neutros ou vibrantes, o modelo cortininha te possibilita trocas entre as peças, encaixa perfeitamente no busto e deixa aquela marquinha de tirar o fôlego. A calcinha pode ser de lacinho tradicional ou asa-delta, que chegou com força total nesta estação.

DESCONECTADO COM CORTES E TIRAS

Assim como no vestuário, a moda praia inova sempre. E o novo biquíni queridinho é o modelo com tiras usado por Bruna Griphão.

Bruna Griphão (ao lado de Larissa) optou por usar um modelo de moda praia com tiras Crédito: Reprodução/Rede Globo

Fica estiloso, com uma pegada mais sexy, mas é preciso ter bastante cuidado com a marquinha. Se você é daquelas que não sai do sol e pega cor fácil, esse modelo pode ser perigoso.

Marvila, por sua vez, apostou em um biquíni hot pants, com recortes nada tradicionais. Essa modelagem é confortável e valoriza o corpo da mulher brasileira. Seus recortes deixam o biquíni com uma pegada dos anos 1960.

Marvvila também apostou em um biquíni hot pants, com recortes e nada tradicional Crédito: Reprodução/ Rede Globo

BIQUÍNI ESTILO TOP

Eclética, a cantora mostrou que também tem uma pegada bem atual. Ela comprova que os biquínis podem ser adicionados facilmente ao armário e looks do dia!

Com bordados e tules, o modelo faixa fica super legal com uma pantalona, saia longa ou um shortinho e uma terceira peça. Ótima opção para um banho à beira de uma piscina, um resort ou um churrasco entre amigos.

Marvvila usou um biquíni com bordados e tules Crédito: Rede Globo/Divulgação