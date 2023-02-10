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Moda

Sisters do BBB 23 arrasam nos biquínis e ditam tendências; confira

Participantes têm estilos diferentes dentro da casa e também dentro da piscina. Vamos dar uma "espiadinha" para conferir esse mix de cores e modelagens que tá tudo junto e misturado dentro da casa mais vigiada do Brasil

Públicado em 

10 fev 2023 às 15:53
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Sisters do
Sisters do "BBB 23" estão arrasando com vários modelos de biquínis Crédito: Reprodução/Rede Globo
O verão chegou chegando e, com ele, novos hits de moda praia. O BBB 23 tá aí para nos dar uma ajudinha e ficar por dentro das tendências da estação mais quente do ano.
As sisters têm estilos e personalidades diferentes dentro da casa e também dentro da piscina. Vamos dar uma "espiadinha" para conferir esse mix de cores e modelagens que tá tudo junto e misturado dentro da casa mais vigiada do Brasil.

LISOS E TRADICIONAIS

A catarinense Larissa optou pelo biquini liso e tradicional
A catarinense Larissa optou pelo biquíni liso e tradicional Crédito: Reprodução/Rede Globo
Não é só no BBB que essa modelagem é amada. Assim como Key e Larissa, as brasileiras amam essa modelagem, pois é extremamente atemporal. É a queridinha das marquinhas, clássico e delicado.
Key Alves também optou por usar o biquini liso no
Key Alves também optou por usar o biquíni liso no "BBB 23" Crédito: Reprodução/Rede Globo
As cores lisas são sempre uma boa pedida. Neutros ou vibrantes, o modelo cortininha te possibilita trocas entre as peças, encaixa perfeitamente no busto e deixa aquela marquinha de tirar o fôlego. A calcinha pode ser de lacinho tradicional ou asa-delta, que chegou com força total nesta estação.

DESCONECTADO COM CORTES E TIRAS

Assim como no vestuário, a moda praia inova sempre. E o novo biquíni queridinho é o modelo com tiras usado por Bruna Griphão.
Bruna Griphão (ao lado de Larissa) optou por usar um modelo de moda praia com tiras
Bruna Griphão (ao lado de Larissa) optou por usar um modelo de moda praia com tiras Crédito: Reprodução/Rede Globo
Fica estiloso, com uma pegada mais sexy, mas é preciso ter bastante cuidado com a marquinha. Se você é daquelas que não sai do sol e pega cor fácil, esse modelo pode ser perigoso.
Marvila, por sua vez, apostou em um biquíni hot pants, com recortes nada tradicionais. Essa modelagem é confortável e valoriza o corpo da mulher brasileira. Seus recortes deixam o biquíni com uma pegada dos anos 1960.
Marvvila também apostou em um biquíni hot pants, com recortes e nada tradicional
Marvvila também apostou em um biquíni hot pants, com recortes e nada tradicional Crédito: Reprodução/ Rede Globo

BIQUÍNI ESTILO TOP

Eclética, a cantora mostrou que também tem uma pegada bem atual. Ela comprova que os biquínis podem ser adicionados facilmente ao armário e looks do dia! 
Com bordados e tules, o modelo faixa fica super legal com uma pantalona, saia longa ou um shortinho e uma terceira peça. Ótima opção para um banho à beira de uma piscina, um resort ou um churrasco entre amigos.
Marvvila usou um biquíni com bordados e tules
Marvvila usou um biquíni com bordados e tules Crédito: Rede Globo/Divulgação
E aí, já escolheu entre os biquínis quem vence a "batalha" e quem vai "direto para o paredão?" Curta bastante o verão e não esqueça: "tem que ir até o final, se quiser vencer"…  beijuuuu!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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