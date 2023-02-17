Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Truques com cintos para valorizar a produção e o seu biotipo

Com tamanhos, estilos e cores diversas, o acessório tem um potencial de destacar seu look e até mesmo evidenciar seus pontos fortes; confira as dicas

Públicado em 

17 fev 2023 às 10:10
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Truques com cintos para valorizar a produção e o seu biotipo
Truques com cintos para valorizar a produção e o seu biotipo Crédito: Dall.E
Os cintos estão em alta. Com tamanhos, estilos e cores diversas, o acessório tem um potencial enorme na produção e pode fazer toda diferença na hora de montar um look.
Nesta semana, separei algumas dicas para você usar e abusar desta peça. E não é só no look que ela pode fazer um upgrade, o cinto é capaz até de valorizar seu corpo e desenhar a silhueta. Já prepara o print e vem comigo.

1. Use o cinto como o contraste de cor na produção:

Para você que tem dificuldade de montar looks coloridos , começar pelo cinto é uma ótima dica . Use um look básico ou monocromático e coordene com um cinto de cor vibrante e contrastante. Isso vai dar um up na produção e deixar tudo mais interessante.
E acredite: o cinto contrastando na cintura tem o poder de afinar a silhueta, trazendo a sensação de cintura mais fina e equilíbrio entre ombros e quadris.
Use o cinto como o contraste de cor na produção e afine a silhueta
Use o cinto como o contraste de cor na produção e afine a silhueta Crédito: Karla Furlan

2. Use o cinto na mesma cor de uma das peças:

Esse truque é clássico e elegante: usar o cinto da mesma cor da calça ou da blusa faz o look ficar divertido, mas sem chamar muito a atenção. Quando você usa o cinto na cor da blusa, você alonga a parte de cima do corpo. Já usar o acessório no mesmo tom da calça, o efeito é de pernas mais compridas e alongadas.
Usar o cinto na cor da blusa alonga a parte de cima do corpo
Usar o cinto na cor da blusa dá o efeito de alongamento da parte de cima do corpo Crédito: Karla Furlan

3. O cinto pode ser o ponto de luz na produção:

Mesmo com um look todo colorido, o cinto pode ser o '"tchan" que você precisa pra deixar a produção mega estilosa. Isso acontece quando você usa um cinto de animal print ou um dourado .
Não tenha medo de misturar cores com onça por exemplo, fica lindo e super estiloso . O dourado você pode confiar plenamente como seu melhor amigo!
O cinto pode ser o ponto de luz na produção
O cinto pode ser o ponto de luz na produçãoO cinto pode ser o ponto de luz na produção Crédito: Karla FurlanKarla Furlan
Agora já pode ir no seu armário e conferir o que tem por lá e o que você já pode adquirir pra arrasar nas produções sem medo!!!!
Beijinhos e até a próxima semana!

Veja Também

Sisters do BBB 23 arrasam nos biquínis e ditam tendências; confira

Veja como escolher o decote correto e saber usá-lo a seu favor

Saiba como montar looks estilosos mesmo sendo básica

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados