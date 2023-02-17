Truques com cintos para valorizar a produção e o seu biotipo Crédito: Dall.E

Os cintos estão em alta. Com tamanhos, estilos e cores diversas, o acessório tem um potencial enorme na produção e pode fazer toda diferença na hora de montar um look.

Nesta semana, separei algumas dicas para você usar e abusar desta peça. E não é só no look que ela pode fazer um upgrade, o cinto é capaz até de valorizar seu corpo e desenhar a silhueta. Já prepara o print e vem comigo.

1. Use o cinto como o contraste de cor na produção:

Para você que tem dificuldade de montar looks coloridos , começar pelo cinto é uma ótima dica . Use um look básico ou monocromático e coordene com um cinto de cor vibrante e contrastante. Isso vai dar um up na produção e deixar tudo mais interessante.

E acredite: o cinto contrastando na cintura tem o poder de afinar a silhueta, trazendo a sensação de cintura mais fina e equilíbrio entre ombros e quadris.

Use o cinto como o contraste de cor na produção e afine a silhueta Crédito: Karla Furlan

2. Use o cinto na mesma cor de uma das peças:

Esse truque é clássico e elegante: usar o cinto da mesma cor da calça ou da blusa faz o look ficar divertido, mas sem chamar muito a atenção. Quando você usa o cinto na cor da blusa, você alonga a parte de cima do corpo. Já usar o acessório no mesmo tom da calça, o efeito é de pernas mais compridas e alongadas.

Usar o cinto na cor da blusa dá o efeito de alongamento da parte de cima do corpo Crédito: Karla Furlan

3. O cinto pode ser o ponto de luz na produção:

Mesmo com um look todo colorido, o cinto pode ser o '"tchan" que você precisa pra deixar a produção mega estilosa. Isso acontece quando você usa um cinto de animal print ou um dourado .

Não tenha medo de misturar cores com onça por exemplo, fica lindo e super estiloso . O dourado você pode confiar plenamente como seu melhor amigo!

O cinto pode ser o ponto de luz na produçãoO cinto pode ser o ponto de luz na produção Crédito: Karla FurlanKarla Furlan

Agora já pode ir no seu armário e conferir o que tem por lá e o que você já pode adquirir pra arrasar nas produções sem medo!!!!