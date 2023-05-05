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Moda

Moda: listras chegam com tudo nas peças do outono/inverno 2023

Muito forte nas linhas, malhas e tricôs, as listras são um sucesso nas propostas desta e da próxima estação; vamos às dicas para você usar e abusar delas sem medo

Públicado em 

05 mai 2023 às 11:17
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023
Listras chegaram com tudo nas araras das lojas Crédito: Karla Furlan
Elas são uma das referências encontradas no vestuário do dia a dia. Apesar de serem atemporais, as listras simplesmente aparecem com mais força no outono/inverno 2023.
Muito forte nas linhas, malhas e tricôs, as listras são um sucesso nas propostas desta e da próxima estação. Mas será que elas aumentam o quadril, ombros e bustos? Sim, isso pode acontecer, uma vez que as listras, estampas e padronagens podem influenciar diretamente na percepção que temos dos corpos.
Então o básico sobre listras é: na sua forma horizontal, elas podem criar a ilusão de alargamento de uma determinada área do corpo; já na vertical, elas têm o poder de alongar a silhueta. Então, vamos às dicas para você usar e abusar das listras sem medo.

QUEM TEM QUADRIL LARGO

  • Se você tem quadril e ombros largos, ou muito busto, evite as listras horizontais. Escolha as verticais
  • Uma outra dica é criar a harmonia perfeita usando a listra na extremidade mais fina e optar por uma peça lisa e mais escura na região que é mais larga .
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023 Crédito: Karla Furlan
  • Se você quer usar a listra horizontal na região que é mais larga, você pode diminuir a ilusão de alargamento das partes do corpo usando uma terceira peça que vá até a área do quadril. Um maxi colete, blazer ou quimono vai inverter essa ilusão e trazer a visão para o vertical novamente .
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023 Crédito: Karla Furlan
  • Listras verticais são ótimas opções para as baixinhas ou para as mulheres que tenham a área das pernas mais curtas que a área dos ombros.
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023 Crédito: Karla Furlan
  • A dica é usar a peça deixando ela toda à mostra como uma calça ou saia com o cós sendo visto e a bainha bem alongada. Peças inteiras listradas também são ótimas pra alongar e trazer a sensação de continuidade.
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023
Moda: listras chegam com força nas peças do outono/inverno 2023 Crédito: Karla Furlan
Agora que você já está por dentro das regrinhas e truques,  é hora de colocar em prática. Beijinhos e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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