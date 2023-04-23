Qual a melhor fase da Lua para cortar cabelo, diminuir volume ou depilar? Crédito: Personare

Lua Nova: é o momento ideal para novos inícios e ideias que você quer que durem





é o momento ideal para novos inícios e ideias que você quer que durem Lua Crescente: é o melhor momento para iniciativas e resultados rápidos





é o melhor momento para iniciativas e resultados rápidos Lua Cheia: é a época de sair e de eventos, mas em que as emoções estão inflamadas





é a época de sair e de eventos, mas em que as emoções estão inflamadas Lua Minguante: é momento de recolhimento, planejamento e discrição.



A seguir, as astrólogas Ana Paula Malagueta e Vanessa Tuleski contam como usar cada fase da Lua para diferentes objetivos ligados ao cabelo e à depilação.

Melhor fase da Lua para cortar cabelo

A melhor fase da Lua para cortar o cabelo varia conforme o seu objetivo. Veja:

Lua Crescente: é ótima para que o cabelo cresça mais forte e mais rápido, ou seja, é a fase ideal para quem deseja cortar só as pontas, quem quer ter cabelos mais longos ou até mesmo quem se arrependeu de algum corte.





é ótima para que o cabelo cresça mais forte e mais rápido, ou seja, é a fase ideal para quem deseja cortar só as pontas, quem quer ter cabelos mais longos ou até mesmo quem se arrependeu de algum corte. Lua Nova: é o momento ideal para quem quer inovar no visual e fazer cortes mais ousados.





é o momento ideal para quem quer inovar no visual e fazer cortes mais ousados. Lua Cheia: quem quer que os cabelos cresçam mais devagar e com mais volume, opte por essa fase.





quem quer que os cabelos cresçam mais devagar e com mais volume, opte por essa fase. Lua Minguante: é a fase menos recomendada em geral, a não ser que você queira que o corte dure mais tempo.



Para diminuir volume do cabelo

Se você deseja reduzir o volume do seu cabelo, a fase da Lua ideal é a Minguante. Afinal, esse é o momento em que a lua está reduzindo o seu brilho. Vale, ainda, aproveitar para fazer tratamentos para cabelos danificados, especialmente na raiz.

Fase ideal para tratamento nos cabelos

Quase todas as fases da Lua são boas para investir em tratamento de cabelo. Mas cada uma tem especificidades:

Lua Nova: tratamentos de hidratação e restauração





tratamentos de hidratação e restauração Lua Crescente: tratamentos de fortalecimento





tratamentos de fortalecimento Lua Cheia: tratamento para dar mais brilho ao cabelo





tratamento para dar mais brilho ao cabelo Lua Minguante: tratamento nas raízes, para cabelos danificados



Melhor Lua para pintar os cabelos

A Lua Nova é a melhor fase para renovar o visual, ou seja, pintar ou tingir os cabelos. Mas a Lua Minguante também é super favorável para tinturas, assim como alisamentos no cabelo.

Melhor fase da Lua para depilar