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Estilo

5 cortes de cabelo que prometem bombar em 2023

De releitura do famoso "chanel" a uma roupagem nova das franjas, saiba o que deve ser tendência no próximo ano
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 10:00

Os cortes estilo shaggy hair e one lenght serão tendências em 2023
Os cortes estilo shaggy hair e one lenght serão tendências em 2023 Crédito: Shuttersotck
Fim de ano é sinônimo de mudança para muita gente. Isso porque um novo ano já está batendo na porta e nada melhor do que renovar sonhos, metas, esperanças e até mesmo o visual, não é mesmo? E para começar 2023 com o pé direito, fomos atrás dos estilos de cabelo que prometem ser a sensação do verão.
Seja com o cabelo mais longo ou mais curto, os cortes fazem toda a diferença no dia a dia. Há opções para todos os gostos e estilos, mas é sempre bom ficar atento ao que está bombando no momento. A hairstylist Ana Paula Leite, do salão Be Spa Urbano, garante que as franjas, por exemplo, ainda devem fazer sucesso em 2023.
“As franjas continuam bastante em alta em 2023. No passado, ela chegou a ser muito usada, mas acabou se perdendo por conta de uma impressão infantilizada do corte. Com o passar do tempo, entendemos que, de acordo com o corte e rosto de cada pessoa, fica muito bonito. Eu até brinco que a franja é o acessório de cabelo. Pode apostar que vai ser sucesso", disse a hairstylist.
Entre as tendências para o próximo ano, os cortes French Bob e One Length são as principais apostas de Ana. Segundo a profissional, esses estilos estão em constante mudança, dando um ar mais moderno e sofisticado para as mulheres.
“Dos principais cortes, eu gostaria de destacar dois: o French Bob e o One Lenght. Esses cortes são muito novos e, inclusive, muitas mulheres têm resistência em apostar nesses visuais. Mas eu acredito que eles devem vir com tudo em 2023, afinal estão sempre repaginados. O corte chanel nunca sai de moda. Sempre volta com um visual mais moderno, com uma textura diferente”, ressalta Ana.
Tendência de cortes de cabelo para 2023: One Length
Tendência de cortes de cabelo para 2023: One Length Crédito: Shutterstock
A especialista ainda afirma que muitas mulheres criaram coragem de mudar radicalmente o visual após a pandemia da Covid-19. “Nesse pós-pandemia, as mulheres estão ousando mais, por isso várias estão em busca de mudar completamente o visual . Muita gente se desprendeu em relação ao comprimento, cor e estilo do cabelo", complementa.
Gostaria que as mulheres explorassem novas cores e cortes. Uma mudança de visual não mexe apenas com a autoestima, o corte também empodera e traz segurança. Estamos usando outros estilos para demonstrar essa variedade que tem no mundo. Entendemos que não é só o cabelo longo que traz feminilidade, mas qualquer corte pode ficar lindo em qualquer mulher
Sendo assim, Ana Paula listou cinco cortes de cabelo que prometem ser tendência em 2023.

01

Blunt cut

Esse corte possui uma base mais reta na altura entre o queixo e o ombro. Vale ressaltar que é possível explorar essa medida e qualquer mulher pode usar, sendo adaptado para o formato do seu rosto.

02

Shaggy hair

É um corte todo desfiado com uma franja despojada. Esse corte traz muito movimento e modernidade. O estilo cria uma textura, lembrando o repicado, mas com uma pegada mais moderna.

03

French bob

Esse é um cabelo curto e desfiado no cortno do rosto. A franja fica um pouco mais desfiada também. Ideal para mulheres que querem ousar um pouco mais no estilo.

04

One length

É um cabelo da altura do ombro, com um contorno e pontas um pouco mais definidas. O corte é uma releitura do famoso cabelo chanel. Fica um charme e super moderno.

05

Long bob

O long bob é aquele cabelo que tem a ponta mais definida na frente. Esse corte é ideal para quem tem cabelo cacheado.

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