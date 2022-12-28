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Beleza

É hora de brilhar: conheça as tendências para a make do ano-novo

Maquiadoras apontam os hits da paleta da virada e dão dicas para uma maquiagem duradoura
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 07:00

Brilho é a principal dica para o Ano-novo
Brilho é a principal dica para o Ano-novo Crédito: Instagram/@tatiribeiro.beauty
É hora de dar tchau ao básico que foi presente nos 364 dias do ano e brilhar na noite da virada! Como diz a cantora Wanessa Camargo, "Shine It On", baby. Seja qual for o seu look e o local do réveillon, HZ traz dicas de maquiagem para arrasar na noite do dia 31 de dezembro.
As grandes tendências da moda em 2022 foram o neon e o brilho. E, segundo as especialistas do mundo da beleza, tudo isso continua para a make do Ano-novo. Quando questionada, a maquiadora Tatiana Ribeiro foi pontual: "Make para Réveillon é aquela pele bem glow, olhos esfumados e com glitter e lábios volumosos com gloss", confirma.
Brilho é a principal dica para o Ano-novo
Brilho é a principal dica para o Ano-novo Crédito: Instagram/@tatiribeiro.beauty
Uma pele com bastante glow significa uma pele brilhosa. Então, capriche no iluminador, nos adesivos para os olhos e glitter. Não se esqueça: o prata e dourado andam lado a lado neste momento. Segundo a maquiadora Natália Albuquerque, "brilho e strass também são boas pedidas".
Outra forte tendência para a maquiagem do fim de ano são as potentes cores neon. "O neon veio com tudo esse ano, então no Ano-novo está mais que liberado", afirma Natália. E ele pode ser aplicado de diversas formas: como um ponto de luz no canto interno dos olhos; um degradê colorido caprichado com um delineado preto; uma sombra de cor única bem esfumada; um delineado colorido e por onde sua criatividade navegar – ou melhor, pincelar.

DURABILIDADE

A verdade é que de nada adianta uma maquiagem bonita se ela não dura. E para uma noite que promete muita festança, é preciso preparar a make corretamente para que ela dure "até o ano que vem".
De acordo com Tatiana, os segredos para uma longa duração é uma boa preparação de pele. "Usar produtos que tenham uma alta performance de longa duração, não esqueça de fazer uma boa selagem com o pó facial, hidratar bem a região dos olhos com hidratantes faciais e fazer a selagem com pó translúcido. Por fim, usar o fixador (use no final da preparação de pele e na finalização da make também)", indica.
E nisso, ambas profissionais concordam. "Antes da maquiagem é importante é necessário limpar bem a pele e hidratar. Após apele ficar pronta, não esqueça do fixador", acrescenta Natália.
Brilho é a principal dica para o Ano-novo
Brilho é a principal dica para o Ano-novo Crédito: Instagram/@tatiribeiro.beauty
Para te ajudar com dicas práticas, HZ separou uma série de tutoriais em vídeos que podem te inspirar nessa reta final! Confira:

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