É hora de brilhar: conheça as tendências para a make do ano-novo

É hora de dar tchau ao básico que foi presente nos 364 dias do ano e brilhar na noite da virada! Como diz a cantora Wanessa Camargo, "Shine It On", baby. Seja qual for o seu look e o local do réveillon, HZ traz dicas de maquiagem para arrasar na noite do dia 31 de dezembro.
As grandes tendências da moda em 2022 foram o neon e o brilho. E, segundo as especialistas do mundo da beleza, tudo isso continua para a make do Ano-novo. Quando questionada, a maquiadora Tatiana Ribeiro foi pontual: "Make para Réveillon é aquela pele bem glow, olhos esfumados e com glitter e lábios volumosos com gloss", confirma.
Uma pele com bastante glow significa uma pele brilhosa. Então, capriche no iluminador, nos adesivos para os olhos e glitter. Não se esqueça: o prata e dourado andam lado a lado neste momento. Segundo a maquiadora Natália Albuquerque, "brilho e strass também são boas pedidas".
Outra forte tendência para a maquiagem do fim de ano são as potentes cores neon. "O neon veio com tudo esse ano, então no Ano-novo está mais que liberado", afirma Natália. E ele pode ser aplicado de diversas formas: como um ponto de luz no canto interno dos olhos; um degradê colorido caprichado com um delineado preto; uma sombra de cor única bem esfumada; um delineado colorido e por onde sua criatividade navegar – ou melhor, pincelar.
DURABILIDADE
A verdade é que de nada adianta uma maquiagem bonita se ela não dura. E para uma noite que promete muita festança, é preciso preparar a make corretamente para que ela dure "até o ano que vem".
De acordo com Tatiana, os segredos para uma longa duração é uma boa preparação de pele. "Usar produtos que tenham uma alta performance de longa duração, não esqueça de fazer uma boa selagem com o pó facial, hidratar bem a região dos olhos com hidratantes faciais e fazer a selagem com pó translúcido. Por fim, usar o fixador (use no final da preparação de pele e na finalização da make também)", indica.
E nisso, ambas profissionais concordam. "Antes da maquiagem é importante é necessário limpar bem a pele e hidratar. Após apele ficar pronta, não esqueça do fixador", acrescenta Natália.
Para te ajudar com dicas práticas, HZ separou uma série de tutoriais em vídeos que podem te inspirar nessa reta final! Confira: