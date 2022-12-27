Verão: 5 modelos de óculos de sol que prometem bombar em 2023

Veja os óculos de sol que prometem bombar no Verão 2023 Crédito: Marcela Bicalho

Não é de hoje que as tendências de moda estão revisitando os anos 2000. Desta vez, elas - literalmente - subiram à cabeça. Com grandes proporções e lentes gigantes no estilo mosca ou máscara, os maxi óculos são a grande aposta para o verão de 2023, já compondo o look de muitas celebridades pelo mundo.

Cobrindo completamente os olhos e boa parte do rosto, com ar moderno e futurístico, o acessório volta ao cenário da moda repaginado, assumindo o papel de protagonista em visuais únicos e diferenciados. Várias marcas já aderiram ao estilo, que, além de versátil, traz um toque vanguardista ousado e inspirações do metaverso, explorando diferentes curvaturas, modelos e cores. O futuro é esse: união de estilo, conforto anatômico e proteção contra os raios ultravioletas.

O diretor de operações das óticas Visão Express, Leandro Grubba, destaca que marcas como Miu Miu, Versace, Dolce Gabbana e Prada atraem a atenção ao disponibilizarem óculos nessa tendência. “A moda é cíclica, criada e seguida pelas marcas, por isso todos aderem a essas grandes tendências. O interessante para quem quer um novo óculos é notar as particularidades de cada criação, experimentar e descobrir o modelo ideal para si”, comenta.

Com a chegada do verão, o especialista ressalta que há também grande procura por modelos de óculos masculinos. “Atualmente vemos muito interesse em armações de acetato, arredondadas ou quadradas, geralmente um pouco menores que os óculos tradicionais, que passam elegância e sofisticação. Marcas como a italiana Persol, que oferecem produtos mais delicados e exclusivos, normalmente em cores havana e marrom claro, fazem muito sucesso. Lentes azuis degradê também continuam a roubar a cena na estação mais quente do ano”, acrescenta Leandro.

Para entender qual é o modelo de óculos de sol ideal para o rosto, Leandro deixa algumas dicas. “É imprescindível estar atento a três fatores: a armação precisa ser confortável, a pessoa precisa gostar do que vê ao se olhar no espelho e escolher o que melhor se encaixa no seu estilo pessoal. Por isso, sempre reforço que é muito importante ir à loja e experimentar uma, duas, vinte armações, até encontrar a que procura”.

O especialista ainda aponta a importância de se tomar cuidado com acessórios não certificados, pois esses podem ter qualidade inferior e não ter a proteção solar necessária e adequada.



Os 5 óculos que prometem bombar no Verão 2023

01 Armações estreitas Sejam retangulares ou ovalados, os óculos estreitos em acetato marcante são uma aposta forte para este verão, principalmente em festas e eventos que aproveitam as belezas do nascer ou pôr do sol.

02 Hastes largas e marcas em destaque Óculos com as laterais fortes e em destaque se tornam novamente indispensáveis para o look mais ousado. A ideia é exatamente essa: tomar a cena com o nome da marca em destaque e muito glamour. 03 Cores ousadas fora do padrão Branco, vermelho, verde e nude estarão em alta nesse verão, para quem quer sair do pretinho básico ou do tradicional estilo tartaruga e apostar em mais ousadia e autenticidade. 04 Gatinho retrô Queridinhos de muitas, eles voltaram! E agora em vários formatos e tamanhos. O tradicional gatinho ganhou releituras criativas dentre as marcas, com novos ângulos, tamanhos, cores e modelos semi-translúcidos. 05 Lentes translúcidas e espelhadas Essa tendência é para quem curte lentes diferentes das tradicionais escuras ou completamente pretas. Neste verão, estarão em alta os tons havana, marrom claro e preto com transparência, possibilitando a troca de olhares. Marcas como a Persol apresentam também modelos com lentes azuis degradê que roubam a cena.

MITOS E VERDADES SOBRE ÓCULOS DE SOL

Óculos de sol são muito mais do que estilo, protegendo os olhos da exposição à poluição e aos raios ultravioletas. Por isso, ainda que seja muito fácil buscar informações sobre tudo nos dias de hoje, é importante se atentar ao que dizem os especialistas. Leandro Grubba compartilhou com A Gazeta alguns mitos e verdades sobre os óculos de sol. Confira: