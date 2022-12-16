Três dicas para se inspirar e montar seus looks no Natal

É hora de escolher seu look de natal. Ah que delícia né!? A data mais aconchegante e cheia de significados chegou. E se você é daquelas que sempre passa as festas de fim de ano de lookinho novo, eu vim te ajudar.

O comércio esquenta nessa temporada com as vitrines cheias de opções. Então, estou aqui pra fazer um resumão pra você, e te inspirar para passar esta data o mais linda e radiante possível.

Geralmente, Natal é a reunião de pessoas que se amam. É lugar de conforto, carinho e leveza. Então vamos montar produções que encaixem perfeitamente com esse clima .

Inspiração 1 : o famoso vermelho

O vermelho é mesmo um sucesso e certamente é o queridinho dessa noite. Vestidos curtos, midis, longos ou até macacão são ótimas pedidas. E na cor vermelha você vai levantar a bandeira natalina.

Vale lembrar que para ter um visual mais alongado, opte pelos longos. Mas se prefere algo mais casual, o midi também é um sucesso.

Looks para o Natal: aposte no vermelho Crédito: Karla Furlan

Para complementar você pode usar o dourado no calçado e nos acessórios. O nude e o bege também encaixam perfeitamente. Só evite o preto, porque ele chamará mais atenção pros pés do que pra sua produção.

Inspiração 2: verde

O verde é o segundo queridinho nas escolhas de roupa para usar no Natal. Vestidos, macacões, saias ou até calças nesta cor vão dar um up. Você pode usar uma peça única ou coordenar com outras peças também. O mais importante é ser uma produção confortável.

Looks para o Natal: o verde é o segundo queridinho nas produçõesLooks para o Natal: o verde é o segundo queridinho nas produções Crédito: Karla FurlanKarla Furlan

A dica pro calçado e os acessórios é abusar de cores, brilhos e até estampas se quiser. Coordenar verde com laranja, com roxo, rosa, azul ou até mesmo o próprio vermelho fica incrível! Vai sem medo.

Inspiração 3: colorida

Se você é daquelas que não gosta de usar o verde ou o vermelho no Natal, uma opção bem legal é aproveitar o clima de aconchego , alegria e conforto e ousar numa produção colorida. O momento ainda é permitido pois a festividade no Brasil acontece no verão.

Um shortinho despojado com uma terceira peça , macaquinhos, pantalonas com camisarias ou cropped. Tudo tá super liberado!

Looks para o Natal: da pra usar roupa colorida, sim Crédito: Karla Furlan

Nos calçados e acessórios, você pode escolher entre neutralizar, usando um nude ou dourado, ou contrastar ainda mais a produção, usando mais cores e peças informativas. Você só precisa ser você.

Independente da produção que você escolher, que o Natal seja uma alegria na sua casa e na sua história. Use a cor que preferir, mas não deixe de dar um abraço em quem você ama, hein!